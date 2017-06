Ni el Rusiagate ni US$ 25 millones otorgan victoria a demócratas en Georgia

El partido demócrata ha construido su agenda reciente en torno a los escándalos de Trump y el Rusiagate, pero no alcanza. La estrategia no le funcionó a Hillary Clinton cuando intentaba conseguir votos a su candidatura presidencial basándose en que lo que había del otro lado era Trump, y no le alcanzó al candidato demócrata, Jon Ossoff, el martes, para ser elegido congresista del 6º distrito de Georgia. Aquí empieza el examen de conciencia del Partido Demócrata, que ha fallado en plantear, ante todo, una estrategia económica que atraiga a los votantes perdidos.

Por Urgente 24 Jueves 22 de junio de 2017 14:52 hs Compartí esta nota Imprimir