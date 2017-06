¿Se presentará Kristina?

Tengo dudas.

Si lo analizamos con la lógica, lógica debe presentarse, caso contrario, tal como dijo Joaquín Morales Sola, después del acto del 20/06, deberían intervenir los psiquiatras.

La psiquiatría y la psicología me hicieron pensar la eventualidad de su candidatura desde su propia lógica y allí me surgen dudas.

Ella tiene un patrimonio de valor intangible, el 54% obtenido en 2011.

Es obvio que en el mejor de los casos en las elecciones de octubre llegaría a un 35%, hay alguna encuesta muy reciente que la ubica entre el 35% y el 40%.

Es cierto esta elección en la Provincia de Buenos Aires, se podría ganar con el 32/35%. Claro está estaría muy abajo del 54% del 2011, para ella ganando, sentiría que perdió.

Otra cosa si se presentara, ¿lo haría para senadora o diputada?

Mi respuesta es obvia lo debe hacer para diputada. Esta cámara es más bulliciosa y sería dueña de una bancada importante, 60/70 diputados.

Si se postulara para el Senado, correría más riesgos electorales, sería más fácil polarizar en su contra, y además en el Senado se perdería, sabe que allí tendría poco eco y no sería bien recibida.

Por último ¿cómo le hace más daño a "Cambiemos"?

No presentándose.

En este supuesto se abre el mercado y "Cambiemos" se quedaría sin su opuesto.

Tengamos presente que su carta principal (¿de triunfo?) es enfrentar a Kristina. Si no se presenta, Cambiemos quedaría como un trompo, girando al pedo, perdón por este travieso gas...

Si esta elección fuera una partida de ajedrez, a ella le convendría sacrificar una pieza , que serian estas elecciones de medio término y muy probablemente obraría como un paralizante para el gobierno, porque ganar esta elección, sin ella, sería ganarle a nadie, y perderla sería peor, habrían perdido con "nadie".

Es cierto se quedaría sin fueros, ¿pero habrá jueces capaces de decretarle una efectiva prisión preventiva?, teniendo presente que después de octubre, 2019 está a la vuelta de la esquina.

Como ven mis dudas son razonables.

The last, but no least, Cambiemos también se enredó a pedido de nadie y depende de ella, mucho más que ella de Cambiemos.

No me vengan con el tema de los bolsos, el desastre de Santa Cruz, el cepo, la inflación el aislamiento, o la Salada y las saladitas, (¿otra caja de pandora?) etc, etc, etc. el INDEC o lo que sea.

Hasta 2015 un sector importante llegaba a fin de mes, hoy no. A esa gente no le vayan a explicar lo que nosotros sabemos y aquello de la herencia recibida, con todo esto llegaban a fin de mes y hoy sin nada de eso no llegan.

Elemental....

La Argentina en su propio laberinto y Cambiemos en el suyo....

Mi opinión es clara: Kristina no se debería presentar y no tengo duda que sería su gran y desconcertante jugada. (A mi pesar)