"Me encantaría renovar mi banca como diputada nacional"

"-Los cierres de listas nunca son tranquilos en la política. ¿Cómo observa el panorama electoral de Cambiemos en Santa Fe?

-En principio, Cambiemos tiene una lista que representa el acuerdo de los partidos fundadores y que expresan un muy equipo para la provincia de Santa Fe que es la liderada por Nicky Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann. Esa lista refleja lo que pasó en todo el país y que es un alto nivel de consenso para representar a nuestra fuerza política en el marco de los valores y la identidad que venimos trabajando, y en apoyo al presidente Macri.

-¿Pero hay otros dirigentes que competirán por Cambiemos?

-Están en su derecho como afiliados pero lo que la amplísima mayoría de la fuerza política de Cambiemos refleja es la lista oficial del consenso que surgió en Cambiemos Santa Fe."

Marcos Peña entrevistado por Mario Cáffaro,

El Litoral (Santa Fe de la Vera Cruz).



ROSARIO. Gisela Scaglia participó el miércoles 21/06 de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que aprobó la ley de víctimas y luego, vino raudamente a la ciudad de Rosario para asistir al lanzamiento de la precandidatura de Roy López Molina a concejal. La ocasión sirvió para una charla con Urgente24, en vísperas al cierre de listas que la puede encontrar participando de la contienda electoral de Cambiemos tras manifestar su deseo de "acompañar al Presidente los próximos 4 años" desde el Congreso de la Nación.

La candidatura de Scaglia se enmarca en un contexto polémico que transita Cambiemos en Santa Fe tras las preferencias que tuvo la Casa Rosada hacia el sector que encabeza Luciano Laspina, uno de los dos espacios que gravitan en el PRO santafesino. "Cambiemos tiene una lista en Santa Fe", expresó Marcos Peña volviendo invisible a la boleta que presentó Jorge Boasso y a la que tendrá a Scaglia entre sus nombres. Disconforme con el acuerdo cerrado entre 4 paredes por José Corral y Marcos Peña, Scaglia se pregunta si conviene desafiarlos en las PASO.

La oriunda de Gálvez, como Andrés Nocioni, recuerda sus tiempos universitarios en Rosario donde compartía estudios con Maximiliano Pullaro, el ministro de Seguridad de Santa Fe, pero no se priva de señalar cuales serían sus aportes a una de las principales problemáticas de la provincia junto a "la falta de proyección de obras".

Sin aventurar un panorama electoral, Scaglia se postula y afirma que "todo el tiempo estoy recorriendo la provincia y trabajando por las distintas localidades. Sé cuales son los problemas y urgencias que tiene cada departamento de Santa Fe".

-De Galvez fuiste a Rosario para estudiar Ciencia Política en la Universidad de Rosario. ¿Con que compañeros estudiaste y hoy están en la política nacional o santafesina?

-Fui compañera de Maximiliano Pullaro (ministro de Seguridad de Santa Fe) y soy de la misma generación que Franco Bartolacci (decano de la UNR). También fui docente de la universidad. Allí conocí otras personas que hoy están en la política provincial. Pero que hoy estén en lugares de discusión política, con Maxi Pullaro fui compañera de curso y hemos estudiado juntos. Hasta rendimos materias juntos.

-¿Y que opinión te merece las políticas de seguridad de Santa Fe?

-Haría las cosas de manera muy distinta en cuanto a aspectos locales. Pero sé que, tras algunos tires y aflojes al principio, hubo una presencia grande del Estado nacional y de la ministra Bullrich. Sí creo que hay que tener mayor intervención en lo local, equipando mejor a la policía, poniendo infraestructura tecnológica en las comisarías y en los móviles. Por otro lado, me parece que haría un esfuerzo mucho más grande en la formación de la fuerza policial. Y sin lugar a dudas, creo que hay algo de la policía santafesina que no funciona, ya que ante cualquier demanda la inmediatez no existe. También creo que hay que profundizar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico dentro de la fuerza policial. Ahí el gobierno nacional está acompañando a la provincia haciendo un trabajo importante en esa materia.

-En tu sitio web comentas que te criaste con un abuelo peronista y otro radical. ¿Qué recuerdos tenés de eso?

-La posibilidad de dialogar. Cuando creces en una familia con pensamientos antagónicos es importante la posibilidad de dialogar y de poder discutir. En gran parte, mi compromiso y mi participación en política tiene que ver con esas discusiones que se daban en mi familia. Porque creo que uno aprende, cuando convive con ideas diferentes, a ser muy respetuoso de la mirada de los otros. Yo tengo amigos en el Frente Para La Victoria, con los que puedo disentir en lo político pero no quita que pueda compartir en lo personal, que charlemos y podamos compartir celebraciones. Pero es importante poder discutir y construir juntos. Ese es un aprendizaje que estamos haciendo nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. El diálogo con quienes no pertenecen al mismo signo político se empezó a hacer ahora, antes no pasaba y es muy positivo.

-¿Estas interesada en renovar tu banca como diputada nacional?

-Sí. Represento a gran parte del PRO de Santa Fe, de la militancia y dirigentes de la provincia que son parte del esfuerzo que hemos hecho en cada una de las campañas. Y en función del trabajo y todo lo que vengo haciendo, tengo posibilidades de renovar mi banca y me encantaría hacerlo. Me encantaría acompañar al presidente los próximos 4 años.

-¿Cuál es el valor diferencial que tiene tu candidatura en comparación a los otros candidatos de Cambiemos?

-Que tengo un trabajo territorial bastante grande. Todo el tiempo estoy recorriendo la provincia y trabajando por las distintas localidades. Sé cuales son los problemas y urgencias que tiene cada departamento de Santa Fe. Y yo creo que ese es un valor agregado porque hay muchos diputados que tienen su vida centrada en el día a día de la Cámara de Diputados, y está bien. Pero también hay otros diputados que como legisladores presentamos proyectos y debatimos pero también estamos muchos días a la semana recorriendo la provincia en contacto directo con la gente. Y ese es mi activo.

-¿Cómo ves hoy el escenario electoral en Santa Fe? ¿Ves una polarización entre Cambiemos y el Frente Progresista o un escenario de tres tercios como en las elecciones a gobernador de 2015?

-Hay que ver como termina el Partido Justicialista en las PASO y quien lidera ese proyecto en la lista de diputados.

-¿Para Cambiemos sería mejor que Rossi se imponga en la interna justicialista?

-No, no. Creo que nosotros vamos a proponer una idea de cambio que esperamos que los argentinos sigan acompañando, la evaluación y la valoración van a ser sobre el presidente. Pero indudablemente en estos años vamos a discutir muchas cuestiones en la provincia que tienen que ver con lo que la Nación está haciendo en Santa Fe. Hay que destacar el esfuerzo del gobierno nacional en Santa Fe.

-También has sido crítica en cuanto al gobierno del Frente Progresista. ¿Porque polemizaste con Miguel Lifschitz a través de las redes sociales?

-Por la falta de proyección de obras públicas que tiene nuestra provincia. Gran parte de lo que nos sucede hoy en la provincia en la emergencia hídrica tiene que ver con que no se hizo lo que había que hacer. Y no es sólo culpa de Lifschitz, es de Lifschitz para atrás también. Cuando uno mira que un mismo signo político gobierna por tercer mandato consecutivo la provincia de Santa Fe y las obras más importantes de la provincia no se hicieron, uno tiene que señalar y marcar eso. Yo entiendo que cuando hay obras tan importantes y de tanto monto, podría ser que no tengas los recursos para hacerlo pero se puede presentar un proyecto al Poder Ejecutivo y pedir los fondos. Probablemente con Cristina no había posibilidades, pero Macri es un presidente que está ocupado en las obras de Santa Fe. De hecho en la provincia se han triplicado las obras con respecto a la gestión anterior. Entonces, pienso que podrían haber presentado un proyecto.