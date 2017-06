El insólito nombre que usaba Latorre para agendar a Jaitt

La mediática Natacha Jaitt sigue utilizando su cuenta de Twitter para contar más detalles sobre su relación con el ex futbolista Diego Latorre. Esta vez, contó la insólita manera en como la tenía agendada Latorre en su celular. Al parecer, Jaitt es la nueva presidente del club de fútbol Huracán.

La morocha apuntó contra Yanina Latorre, mujer del ex jugador, y sin vueltas dijo: "En la agenda de tu marido @yanilatorre YO estoy como "presidente de huracán". Besos. #MeHackearonLaCuenta".

En la agenda de tu marido @yanilatorre YO estoy como "presidente de huracán". Besos. #MeHackearonLaCuenta — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de junio de 2017

Unos minutos después cambió su nombre en la red social del pajarito e hizo una captura, que también tuiteó. Sin embargo, más tarde volvió a su clásico nombre.

Lo cierto es que la mediática sigue contando, tuit a tuit, algunos detalles de su vínculo con Latorre. No fue la única publicación que estalló y consiguió los retuits de muchos otros usuarios. También tuiteó un video animado que es acompañado por la canción del cantante Maluma, 'Felices los cuatro', y se la puede ver a Jaitt junto al ex jugador de la selección Nacional y su mujer. Pero el que se lleva el protagonismo es el consolador animado que baila junto a este trío.

Jaitt también dio a difundir 2 audios muy subidos de tono de Latorre, aportando más pruebas sobre el affaire que tuvieron. “Es tuya, garchala bien, garchala bien eh, sacale bien la leche, cogela bien por favor te pido", dice en el 1ro.

“Yo te voy a chupar bien la argolla, ¿te gusta? Soy especialista en chupar la argolla. Bueno, vaciame bien los huevos, estoy dispuesto. Sacame bien la leche”, se escucha en el 2do audio.

Según contó la mediática a un cronista de 'Intrusos' (América, a las 13), su vínculo con Latorre no fue sólo un touch and go, sino que habían mantenido una relación clandestina.