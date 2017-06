Rechazan la excarcelación del supuesto recaudador de Potocar

La Sala 7ma. del tribunal, con las firmas de los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito, confirmó el rechazo a la excarcelación de Ríos, procesado por el delito de "asociación ilícita en calidad de miembro".



Ríos habría sido el encargado de recaudar las sumas de dinero de los comerciantes, las que entregaba posteriormente al comisario de la seccional 35 de Núñez, Norberto Villarreal, quien continúa prófugo, con pedido de detención nacional e internacional firmado por el juez de instrucción Ricardo Farías, actualmente de licencia y reemplazado por su colega Marcelo Conlazo Zavalía.



El fallo, al que tuvo acceso la agencia DyN indica que otros uniformados, quienes incriminaron a Ríos, manifestaron sus temores a represalias y mencionaron episodios de supuesta intimidación que padecieron después de brindar sus relatos. Además se indica que en los registros de la comisaria 35 no se asentaban las funciones que desempeñaba Ríos.



"El tiempo que Ríos lleva en detención no luce desproporcionado en atención a la gravedad de la imputación formulada (...) Aún no se han cumplido los ocho meses de prisión que en función del mínimo legal aplicable, habilitarían -en su caso- a disponer la excarcelación", resumieron los camaristas, al confirmar el encierro preventivo.



Potocar está detenido desde el 25/04 pasado a raíz de un pedido que hizo el fiscal de Núñez-Saavedra José María Campagnoli, ante su presunción de que en libertad podía entorpecer la investigación. Luego de ello, Potocar presentó la renuncia al cargo, pero igualmente eso no le posibilitó recuperar la libertad.