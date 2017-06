Gioja no será candidato en San Juan

El exgobernador de San Juan José Luis Gioja anunció este viernes que no será precandidato a senador y que acompañará la lista de unidad del oficialista Frente Todos, integrado por el PJ y otros 15 partidos, entre ellos, Kolina, de Alicia Kirchner, y Cultura, la Educación y el Trabajo, de Hugo Moyano.

"Ya lo he dicho acá y en Buenos Aires, voy a trabajar para la unidad del peronismo sanjuanino, sin apetencias políticas personales y privilegiando la unidad para derrotar este modelo de endeudamiento y ajuste que encarna el gobierno de la Alianza Cambiemos", dijo el presidente PJ nacional en una conferencia de prensa.

"Tomé la decisión de apoyar la lista que presentó el Frente Todos, un frente con contenido y que busca ponerle una valla al neoliberalismo. Estoy conforme con la lista, vamos a trabajar todos juntos. Voy a salir a a hacer campaña".

Gioja anuncióla decisión de no ser candidato y anticipó que la lista de postulantes a senadores y diputados la dará a conocer oportunamente las autoridades del partido.

"Algunos compañeros y organizaciones sociales decían que podía ser candidato a senador. Nunca me faltaron las ganas. El Presidente del partido decidió que complete mi cargo como diputado. No es que me falten ganas de ser senador. El candidato que esté seguramente va ser mejor que yo. Las listas son producto del diálogo", alegó Gioja.

Al ser consultado, sostuvo que "resigno cualquier deseo personal en pos de la unidad del peronismo sanjuanino en el absoluto convencimiento que los candidatos que proponemos representan cabalmente los intereses de nuestro pueblo"

"Que los sanjuaninos tengan la absoluta tranquilidad que los representantes del Juticialismo que lleguen al senado y a la cámara de diputados defenderán a San Juan y a los sanjuaninos" manifestó Gioja, y agregó que "para alcanzar esta unidad todos pusimos lo mejor de nosotros, dejando de lado mezquindades y privilegiando el interés de la provincia y su gente por sobre los personales, por eso estoy convencido que esta oferta que le hacemos al electorado sanjuanino es la que mejor representa todo el trabajo que se viene realizando en la provincia desde 2003".