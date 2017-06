Gallardo: "Estoy indignado"

El DT de River, Marcelo Gallardo, manifestó este viernes (23/06) estar "indignado con todo lo que se dijo" a raíz de los dos casos de doping positivo confirmados en la Copa Libertadores.

En una conferencia de prensa junto al médico del club, Pedro Hansing, Gallardo aseguró: "quiero llevar calma a todos, estamos tomando todas las medidas necesarias para tratar de explicarlo porque esto nos ha sorprendido a todos, estamos conmocionados con este tema".



"Fuimos notificados de dos casos puntuales, y es un problema porque son dos jugadores importantes", dijo en referencia a los casos de dopaje positivo de Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.

"Para mí es más importante la persona que cualquier resultado deportivo", agegó. "Me indigna que se ponga en duda la integridad de los jugadores", afirmó.

Por su parte, Hansing, médico de River, negó que se haya administrado esa sustancia a los jugadores. "River no maneja y no administra la sustancia que se dio a conocer en el doping. Nunca hemos querido sacar una ventaja deportiva", comentó. Y agregó: "nuestra gran duda es cómo llegó".

"No me siento culpable, tengo mucha bronca", aseguró el médico.



Luego Gallardo fue consultado sobre la salida de Sebastián Driussi y los posibles refuerzos: "Trabajamos para cerrar los pases de Pinola, Lux y dos mas, uno es delantero porque ya barajábamos la ida de Driussi".



"Hablé con Driussi y está convencido de irse, y me parece bien, es un paso importante en su carrera, podrá jugar Champions", señaló Gallardo.