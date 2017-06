Massa no pudo convencer a Randazzo (y Cristina sigue intentando)

Por estas horas se confirmó que Sergio Massa no logró convencer a Florencio Randazzo para que encabece la lista de Diputados del frente 1País -que conforma con Margarita Stolbizer y Victoria Donda-. El tigrense apostó fuerte a conseguir una respuesta positiva del ex ministro de Cristina Fernández, pero éste decidió seguir solo camino a las PASO.

Pero no sólo Massa intentó convencer a Randazzo. Cristina Fernández -que aún no ha anunciado si se postulará o no- también se encuentra haciendo lo propio. Según las versiones, la ex presidente le habría ofrecido integrar la lista de Senadores de su frente, Unión Ciudadana. De momento, tampoco ha obtenido una respuesta positiva de Randazzo, pero continúan las negociaciones contrarreloj de cara al cierre de listas que será el sábado a medianoche.

Cabe recordar nuevamente que el Partido Justicialista no integrará la Unidad Ciudadana que armó el kirchnerismo, aunque muchos de sus dirigentes acompañarán la lista que conformó Cristina.



Cuando Randazzo rechazó la oferta de ir como precandidato a senador nacional porque Cristina lideraría la lista para diputados nacionales, para los K quedó en evidencia que Randazzo o es funcional a Cambiemos o es un instrumento de Cambiemos, y por lo tanto carece de sentido entrar en competencia con quien sólo querría romper. Y se dice en el Mundo K que Randazzo tenía un preacuerdo con Cambiemos para que el PRO y la UCR envíen a votar a la interna contra CFK. De todos modos, siguen intentando convencerlo.

Así las cosas, habrá que esperar para saber, en las próximas horas, cómo quedarán las listas.

En lo que respecta a Cambiemos, se terminaron las incógnitas: la ex titular de Acumar, Gladys González, secundará a Esteban Bullrich en la lista de candidatos a senadores en la provincia de Buenos Aires. Así lo resolvió este mediodía la "mesa chica" del PRO en una reunión que se realizó en la Quinta de Olivos.

Además, se acaba de conocer que Graciela Ocaña será la primera candidata en la lista de Diputados, escoltada por Héctor "Toty" Flores, Guillermo Montenegro, Marcela Campagnoli y Fabio Quetglas.