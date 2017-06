'Tavi' Zavallo, el hombre de Massa en la lista de Bordet

PARANA. Tal como lo había adelantado Urgente24, en la noche de este jueves 22/06 quedó confirmado el acuerdo entre el gobernador Gustavo Bordet y el diputado nacional Sergio Massa, quien tendrá un representante de su espacio en la lista oficial del PJ entrerriano. Será Gustavo ‘Tavi’ Zavallo, actual diputado provincial por el Frente Entrerriano Federal, que lidera Jorge Busti.

De esta forma Bordet dejó conforme no sólo a Sergio Massa, sino también a su nuevo aliado, el ex tres veces gobernador Jorge Busti. El acuerdo con Massa en un principio tenía como protagonista al joven abogado de la ciudad de Gualeguaychú, Jaime Martínez Garbino, pero este desistió de formar parte de una lista junto a Jorge Busti y el kirchnerismo. No obstante ello el acuerdo se pudo mantener.

El resto de la lista oficial se compone con el ex intendente de Gualeguaychú y actual diputado provincial Juan José Bahillo en primer lugar, mientras que en segundo término irá, Mayda Cresto, hermana del intendente de Concordia, Enrique Tomás Cresto, e hija de un histórico del peronismo de la Provincia, Juan Carlos ‘Calucho’ Cresto.

“Habrá que ver ahora cómo se acomodan los melones”, le dijo a Urgente24 un dirigente del PJ, en referencia a lo que pueda suceder con el resto del peronismo ante el acuerdo del gobernador con Massa. Ya muchos renegaban por el regreso de Busti y este nuevo acuerdo puede llegar a ocasionar algún traspié en el armado de Bordet. De todas formas habrá que ver si son muchos quienes se animan a enfrentarlo en las PASO.

Bahillo fue de los primeros nombres que estuvo en el radar del Gobernador, cuando se decidió que Gualeguaychú debía tener un lugar expectante en la propuesta electoral. El presidente del bloque de la Cámara de Diputados fue un hombre clave en la gestión legislativa y política para Bordet. Ambos se conocen durante los ocho años en que fueron intendentes.