Nuevo proyecto argentino para extraer litio de manera eficiente y sostenible

Un proyecto de un grupo de investigadores argentinos ganaron el concurso de innovación tecnológica 'Mentes brillantes'. El objetivo es extraer litio de salares ubicados en alturas de manera eficiente, limpia, económica y sostenible, y contribuir con la generación de energías renovables.

El grupo estuvo liderado por Ernesto Calvo -perteneciente a la UBA y al Conicet-, quien trabajó con Victoria Fleixas, del Centro de Investigaciones y Transformaciones (CIT) de Jujuy, y con las becarias Florencia Marchini y Valeria Romero.

La propuesta fue una de las 3 finalistas junto a Brasil y Tanzania, y obtuvo el 1er premio en el concurso 'Global Bright Minds Challenge' (Mentes Brillantes), organizado por la empresa holandesa DSM y la Universidad de Oxford. El certamen, realizado en Amsterdam, apoya la implementación de nuevas tecnologías relacionadas con energías renovables.

El litio es un mineral usado en las baterías de los celulares, automóviles eléctricos, pilas de marcapasos y relojes, entre otros dispositivos electrónicos portátiles.

Australia es el mayor productor a nivel mundial y extrae el litio a través de la minería convencional. Por su parte, Chile y Argentina -también de los principales productores del mundo al igual que China- lo hacen a partir de un lento proceso de evaporación del agua de las salmueras.

América del Sur posee el 70% de las reservas mundiales de litio, presente en salinas de Bolivia, Chile y Argentina en forma de salmueras -agua con alta concentración de sal-.

El Doctor Calvo desarrolló una propuesta sustentable y que no necesita evaporar, por lo tanto, no hay pérdida de agua. No se agregan sustancias químicas y no se contamina con sodio, elemento que es enemigo de las baterías de litio. Este método electroquímico, único en el mundo, utiliza energía solar para realizar la extracción del litio a través de electrodos de baterías con muy bajo costo energético que se logra con energía solar.

"Estamos todos muy emocionados y para mí, en particular, fue un orgullo enorme haber visto crecer un proyecto desde su origen hasta convertirse en una tecnología con una posibilidad enorme", dijo Florencia Marchini, en diálogo con Télam.

Calvo explicó al sitio web del Conicet: “En Catamarca, por ejemplo, se producen de 20 a 30 mil toneladas de litio por año, que son utilizadas ahora principalmente para aleaciones aeroespaciales y también en baterías”.

declaracion-de-interes.png

“Nuestro proyecto es una solución que no existe en el mundo y no hay muchos ejemplos de desarrollo en Argentina de tecnologías que no existen, que son disruptivas y que si logramos que funcione a escala industrial, va a ser fantástico”, explicó Calvo, en declaraciones a la publicación Nex, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

La producción argentina de carbonato de litio es muy importante en el mercado mundial. La zona de la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia forman el triángulo del litio.

En febrero de 2017, en una reunión de ejecutivos de este sector con funcionarios del Gobierno, se aseguró que la producción argentina de carbonato de litio casi se triplicará para 2019. Este aumento podría ser mayor si las empresas consiguen el financiamiento para varios proyectos que esperan poner en marcha.

Argentina produce 29.000 toneladas de carbonato de litio al año, es decir, aproximadamente el 15% de la producción en el mundo, que alcanza unas 200.000 toneladas anuales.

El Diputado Nacional y Viceprensidente del bloque PRO, Álvaro González, presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados de la Nación declare de interés la propuesta encabezada por el argentino.