Gisela Scaglia ingresó a la lista oficial de Cambiemos

ROSARIO. La diputada nacional del PRO, finalmente, integrará la lista que lleva como candidatos a Albor Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann. "Esa es la lista de la dedocracia", apuntó el edil rosarino Jorge Boasso, quien competirá en la interna con su lista "Fuerza para el Cambio".

"Me encantaría renovar mi banca como diputada nacional", había comentado Gisela Scaglia en una entrevista exclusiva con Urgente24. En la nota, Scaglia había eludido definiciones de listas y hoy se sabe el por qué. Finamente, la diputada nacional oriunda de Galvez, será candidata por la lista que delinearon José Corral y Marcos Peña y tendrá a Cantard, Laspina y Lehmann en las marquesinas. La confirmación llegó a través de la cuenta en Twitter de Scaglia. Allí, la diputada afirmó que: "Con mucho orgullo seré parte del equipo del Presidente en Santa Fe. #Cambiemos sigue consolidándose. #VamosJuntos con @NickyCantard".

Pero ¿tiene posibilidades Scaglia de lograr una banca?

Inmediatamente, el presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral, reforzó la noticia del ingreso de Scaglia a la lista que encabezará Cantard, dirigente de su sector político Grupo Universidad. "Una lista de lujo.Gente comprometida con el cambio en el país", valoró el intendente de Santa Fe que se encuentra albergando la muestra de Tecnópolis Federal por donde han pasado, hasta el momento, más de 600.000 personas.

"Tengo un trabajo territorial bastante grande. Todo el tiempo estoy recorriendo la provincia y trabajando por las distintas localidades. Sé cuales son los problemas y urgencias que tiene cada departamento de Santa Fe. Y yo creo que ese es un valor agregado porque hay muchos diputados que tienen su vida centrada en el día a día de la Cámara de Diputados", había declarado en la entrevista, Gisela Scaglia.

La noticia de la incorporación de la diputada galvense le ahorra otro dolor de cabeza a Cambiemos en Santa Fe, ya que suficiente malestar existe en la Casa Rosada por la presentación de la lista que comandará Jorge Boasso.

Evitando la interna

Otra novedad: María Eugenia Schmuck no tenía en sus planes ser precandidata a diputada nacional.

Pero el desplante que recibió su grupo político -Sebastián Pablo Chale al 4to. lugar de la lista oficialista de concejales rosarinos-, la motivó a disputar un lugar en la Cámara baja del Congreso de la Nación. De esa manera, acompañará a Chale, que peleará en la interna del Frente Progresista por un lugar en el Concejo Municipal de Rosario. Al lema de la candidatura de Chale: "Sumemos x Rosario", buscarán anexarle el de "Sumemos x Santa Fe", con una lista que encabezaría Schmuck.

Desde el Partido Socialista trabajan para persuadir a Schmuck que desista de competir en las PASO contra Luis Contigiani, el candidato que bendijo el oficialismo provincial y será secundado, casi con seguridad, por un radical del espacio de Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de Santa Fe. También, suena el nombre de Alicia Ciciliani para renovar su banca como diputada en la lista que comandará el ministro de Producción, Luis Contigiani.

"Los socialistas se quejan si el radicalismo va con el PRO en Cambiemos, pero a nosotros que nos quedamos en el Frente Progresista nos mandan a comer a la cocina y quieren que no nos presentemos en las PASO. La verdad es que no se entiende", afirmó enojado un dirigente radical que reivindica el Frente Progresista pero no disimula su bronca. Todo se definirá en las próximas horas. Horas en los que las líneas telefónicas estarán saturadas entre socialistas y radicales...