Lousteau y un ex IVC se meten con un pilar de Larreta: las villas

CIUDAD DE BUENOS AIRES. En la tarde de este viernes 23/06, se firmó en la Legislatura un petitorio para que la Ley 341 llegue a su máximo funcionamiento. Entre los presentes estuvo Martín Lousteau, ex embajador y candidato a diputado nacional por "Evolución".

“La Ley N° 341 es un ejemplo de que se puede construir mejor y más barato, capacitando a los futuros habitantes para una autoorganización, creando una sociedad y una ciudad integral e integrada”, aseguró Lousteau y se lamentó por el “bajo desempeño en relación al potencial que tiene en esta Ciudad, donde 1 de cada 10 habitantes vive en una villa, además de unas 400 mil personas que sufren problemas habitacionales”.



En este sentido, diversas cooperativas y organizaciones sociales leyeron y adhirieron a un petitorio solicitando el “máximo funcionamiento de la Ley 341” para que sea “el Programa de vivienda por excelencia en la Ciudad”. Blanca Ortiz, referente de la cooperativa "Argentina Puede" se dirigió al actual Presidente del IVC, Juan Ignacio Maquieyra, a quien le solicitó que “tenga en cuenta a los pobres si quieren que los votemos, demuéstrenlo con hechos”, sostuvo.



También participó el presidente de la Fundación Tejido Urbano, Pablo Roviralta, ex titular del IVC que renunció durante la gestión de Rodríguez Larreta y uno de los promotores de la iniciativa, destacó el trabajo de los cooperativistas para lograr construir su casa y consideró que es necesaria la participación para “lograr que todos tengan agua, cloacas y energía”.



Roviralta renunció al IVC a principios de agosto del año pasado, por su mala relación con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Venía de la gestión anterior y estaba vinculado al ex presidente del organismo y actual titular del ANSES, Emilio Basavilbaso.



Roviralta mencionó que “los procesos de vivienda, que tienen que ver con el hábitat son procesos de muy largo alcance”, y cuestionó la parcialidad de la urbanización en las villas, “el Gobierno ha tomado una decisión: de las 42 villas atender sólo al 30% de su población, mientras el 70% restante va a observar como solamente 4 de las villas de la Ciudad son mejoradas sustancialmente”.



La investigadora del CONICET, Cecilia Zapata, expresó que la crisis habitacional en la Ciudad tiene características estructurales”, y que el “Estado debe garantizar el derecho de acceso a la vivienda”. Zapata remarcó que los “créditos y los altos precios de los alquileres no están orientados a una franja” mientras que la Ley 341 es una gran experiencia “que se escribió de puño y letra por las organizaciones sociales”.



Para finalizar, el presidente del CESBA, Federico Saravia, se pronunció “a favor de las economías solidarias” y aclaró que “la vida comunitaria implica soluciones comunitarias”, destacó que la “en la Ciudad de Buenos Aires vivir cada vez mejor sería que cada habitante sea propietario y haya cada vez más casas”

Ley 341, sancionada en el año 2000, permitió la construcción de viviendas para 1000 familias a través del acceso a créditos para la construcción, bajo el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV).



El petitorio se firmó en la Semana de la Arquitectura Popular y el Hábitat por Autogestión. Diversas organizaciones sociales, referentes políticos, económicos se acercaron y participaron de la muestra en la Legislatura porteña.



Además de Lousteau, estuvieron presentes el presidente del CESBA, Federico Saravia; el actual Presidente del IVC de la Ciudad, Juan Ignacio Maquieyra; la Auditora General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta; la secretaria Parlamentaria, Bárbara Bonelli; el presidente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti; los legisladores Hernán Rossi, Natalia Fidel, Patricia Vischi, Paula Penacca, Inés Gorbea, Juan Nosiglia, la investigadora Cecilia Zapata, el ex legislador Facundo Di Filippo.