6 de cada 10 porteños no recuerda que Lousteau fue ministro de CFK

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Según el último sondeo del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’Adamo, el 59% de los consultados no recuerda que Lousteau fue ministro de Economía en el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, mientras que sólo el 41% tiene presente esa consideración.



En tanto, el 38% de los porteños encuestados entiende que el ex embajador tiene una imagen positiva o muy positiva, mientras que para el 23%, es negativa o muy negativa, en tanto que el 29% la considera regular. El relevamiento del COPUB se realizó entre 620 casos efectivos de mayores de 18 años.



Cierre de listas, casi definido



Las alianzas porteñas tienen sus candidatos prácticamente definidos, más allá de que terminarán de concretar las listas de candidatos sobre el filo del cierre, mañana a la medianoche. El oficialismo competirá con el sello "Vamos Juntos", tendrá para diputados nacionales a Elisa Carrió a la cabeza, la Vicepresidente primera de la Legislatura, Carmen Polledo (PRO), el diputado nacional Fernando Sánchez (CC-ARI), el diputado (MC) y periodista, Fernando Iglesias, la legisladora Paula Oliveto Lago (CC-ARI) y su par del PRO, Alejandro García. El oficialismo aspira a obtener seis de las trece bancas en juego en la Capital Federal.



Para encabezar la tira a legisladores porteños, Vamos Juntos se decidió por postular al (¿reconocido?) ministro de Modernización porteño, Andy Freire, inentendible decisión salvo por el sorpresivo anuncio de Lousteau de ubicar a la periodista de Canal 13, Débora Pérez Volpin de candidata a primer legisladora. La idea era poner una cara conocida (...), aunque algunos hablan de una mala relación entre el Ministro y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta que habría conllevado a la decisión de "bajar" a Freire.



El resto de la nómina oficialista la completan Agustín Forchieri, del entorno de Diego Santilli y Victoria Roldán Méndez, del riñón de Marcos Peña. Otros nombres que se definirán entre hoy y el sábado serían el larretista Claudio Romero, el Secretario de la Tercera Edad porteño, la ritondista Paola Michielotto, directora del Ente de control de servicios públicos, la angelicista Karina Leguizamón, Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



La idea en el parlamento capitalino es conformar el interbloque Cambiemos con dos lugares más para la Coalición Cívica y Confianza Pública, espacio de Graciela Ocaña, hoy anunciada como candidata a diputada nacional por la Provincia.



Del lado de Lousteau, Pérez Volpin será secundada por Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Rossi, que deben renovar su banca en la Legislatura, el presidente del Consejo Económico y Social de Buenos Aires (CESBA), Federico Saravia y el diputado socialista Hernán Arce.



En el Congreso, detrás de Lousteau buscará renovar su banca la diputada Carla Carrizo, quien ingresó en 2013 de la mano del extinto frente UNEN, seguida por el abogado Álvaro de Lamadrid.



En la Ciudad de Buenos Aires se inscribieron seis alianzas, de las cuales Unidad Porteña es la única que dará las internas, una suerte de reconversión y ampliación del Frente para la Victoria.



El sector del PJ, aliado con la agrupación de Daniel Filmus y la de Juan Manuel Olmos, entre otras porciones pelea con La Cámpora y Nuevo Encuentro por la confección de la boleta. Pero, sin conseguir coincidencias, anoche se dirimía entre Filmus o la abogada sanjuanina Graciana Peñafort para Diputados. El peronismo buscaría, inclusive, aliarse con el frente de centroizquierda que integra Unidad Porteña y que llevará de candidato a Itaí Hagman.



Por su parte, la otra lista es de la dupla Gustavo Vera y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. La idea original de tres listas podría terminar siendo de cuatro y dejar, además, varios heridos en el camino, ya que en el distrito más hostil no tendrán lugar los más de diez sellos que integran la nueva alianza con el PJ que conduce el sindicalista Víctor Santa María.



Sergio Massa también tendrá participación en la elección porteña, con la candidatura a diputado nacional del economista Matías Tombolini, secundado por la actual diputada nacional Mirta Tundis y la especialista en defensa al consumidor, Susana Andrada, referenciada con el GEN de Margarita Stolbizer.



En la Legislatura, el actual edil massista Javier Gentilini fue ratificado por la mesa política del FR porteño, y Sergio Abrevaya representará al GEN.



Por último, izquierda presentó dos frentes, luego de algunas disputas legales. El FIT llevará como primer candidato a diputado nacional a Marcelo Ramal, del Partido Obrero y a Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas, encabezando la lista a legisladores porteños.



Izquierda al Frente ( MST y el Nuevo MAS) competirá con Alejandro Bodart (MST) a diputado nacional y con Martín González Bayón (Nuevo MAS) para la Legislatura.