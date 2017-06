6 datos del cierre de listas para las PASO

Es cierto que Sergio Massa esperó hasta el final para pescar en río revuelto pero no encontró 'pique' aunque también era un imposible dialogar con Florencio Randazzo, tan leal en su compromiso con sus interlocutores de Cambiemos como 'Fede' Salvai. También es cierto que, al final, Elisa Carrió 'cobró' más y mejor a Mauricio Macri que Ernesto Sanz y todos los ex radicales juntos. Los de la boina blanca ni siquiera pudieron ingresar a Facundo Manes a la lista bonaerense: les ganó Graciela Ocaña. Pero no son los únicos 'runrunes' del final de inscripción de precandidatos para las PASO. Aqui otras:

Por Urgente 24 Domingo 25 de junio de 2017 10:16 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir