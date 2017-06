Yo estoy viendo otra cosa

ROSARIO. En provincia de Buenos Aires la mirada que sostengo es ésta: CFK va con su nombre delante. Ella es el portaestandarte y los de atrás son, en su mayoría, “Natalia/ Natalia”. N.N.

Su número dos es peronista y no tiene fichaje por ladrón de gallinas. Es algo, tal vez mucho si se piensa en el pasado de CFK (Ejemplo, Boudou, el Amado que se fue por la alcantarilla) Jorge Taiana es gélido y soberbio, pero bastante intachable frente a los impresentables. Algo es algo.



El PRO Cambiemos le pone enfrente a un ministro de mucha altura física pero escaso peso específico. CFK, si gana, le ganará a las espaldas de Bullrich.



Versión2: si gana Bullrich, sus espaldas, que son la Vidal y Mauricio, subirán al podio. Si pierde, ya se sabe, triste, solitario y final, tal como dijo el Gordo.

En el resto del país, Mauricio mandó jugadores pesados. Donde la Vidal es pesada, mandó un livianito. No se ve claro… . El candidato es la marca. Hum…



No hay modo, excepto fraude o milagro, que Massa/Stolbizer triunfen. Toda la carne al asador para que Felipe Solá sea diputado. Una vez dijo, el Felo Solá, que en política hay que saber hacerse el boludo. Okey. Comprendido. Cambio y fuera.



Si Sergio Massa sale 1ro. o 2do. hay una revolución inconclusa en 2 sitios: Dormitorio de Mauricio y el Reino K.



Randazzo no es Florencio, es florero. Decoración electoral. Sirvió/ sirve para que no crezca Massa inadecuada y sorpresivamente.

Una palabra mas sobre quien dicen que firmó, como Jefe de Gabinete, autorizaciones de obras públicas de los amigos de Odebrecht (los que no se fueron todavía y no se irán, tienen a todos agarrados de los cremásteres): Sergio Massa dependerá de la generosidad de los grupos mediáticos concentrados.

Si CFK crece demasiado le daran aire revolucionario. Si Vidal/Macri se cortan solos, Sergio Masa será casi un liberal para esos medios. Que le darán aire. Es la variable de ajuste. Margarita es una fenomenal mujer que de algún modo será recompensada por salir a la descubierta con la espada de He-Man y la varita mágica del mago Fafá. Ni siquiera ilusión óptica. Le darán un cupón y seguirá participando. Buena mujer, acomodará 3 o 4 dirigentes suyos, de esos que no sirven para nada pero no joden a nadie.

'La hormiguita' Graciela Ocaña, tal como Pino Solanas (a quien quiero porque era peronista e hizo filmaciones fenomenales) son simplemente tránfugas y forros de cuestiones menores y lamentables. Para que un gremialista sea diputado. Che, Pino, déjate de embromar… A la Ocaña sólo le falta ir de diputada de Luis Alberto Lacalle o Pepe Mujica. En estos pagos ya fue desde Elisa Carrió a NK y luego a MM. Ida y vuelta.



Toda la izquierda, fraccionada y onanista, no sirve ni para espantar el bicherío. Nada. ¿Cómo es posible que no se hayan juntado… ? No se juntan porque cada uno de ellos se cree el sol que ilumina (mentira, cada uno de ellos está conciente que busca un puestito y conservar un lugar en la nómina, eso es todo. Ridículos ganapanes medrando con la revolución y el plan 4 de OSDE). Todo el socialismo, comunismo, trotskismo y hasta Carlos Heller, que puso uno allá lejos en la lista de la Reina CFK, no quisieron nunca ser un cuerpo de izquierda. Renunciaron al lateral izquierdo. Argentina juega con la cancha inclinada. Peronismo y Macrismo/radicalismo conforman centroderecha. En las listas se ve.



Les pido a los analistas de sistemas y estadísticos matemáticos puestos a politólogos de programas de cable que no digan que Unidad Ciudadana es algo con futuro. Perón Básico. El partido es herramienta electoral. No se olviden del FReCiLina.



Una sola tésis posible. Enunciado: ¿Se termina con CFK el peronismo y pasamos al pos peronismo con 2 o 3 bloques de centroderecha en actividad y una izquierda minusválida y melindrosa…? Se sabrá en Agosto/Oktubre.

La que ya sabemos aflige pero a nadie incomoda. Del tema financiamiento de los partidos políticos, renta básica y 5O% de desocupacion no hablemos, es medio al cuete con estos dirigentes. Seoga nunca fue drama.

Si, claro, también veo lo que otros ven, no soy ciego. Clarín le tiene miedo a Martín Lousteau y el modelo chico “University”… que no robó.

Y Carrió los tiene subyugados. Ese es el problema de no tener principios filosóficos sino balances y focus group.



Tampoco es mi problema. Yo quisiera votar Perón-Quijano y que todo arranque otra vez, ahora que ya conozco el final.