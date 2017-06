Maradona a Claudia: "No te hagás la viva porque podés ir presa"

Desde hace no mucho tiempo la relación entre Diego Maradona y Claudia Villafañe está en crisis.

Este domingo 25/6 El astro del fútbol mundial, desde Cuba, denunció que su exmujer no le devolvió plata que le prestó, la acusó de que compró siete departamentos en USA con dinero que no era de ella y le advirtió: "No te hagas la viva porque vas a ir presa".

En una entrevista en el programa del periodista Luis Novaresio “Debo Decir”, Maradona fue implacable contra su expareja. "Si la Justicia le da la razón a Claudia, soy Chirolita. Claudia sabe que pierde. Ni sabía cocinar cuando estaba en Paternal. ¿A vos te parece que en 2017, esa Claudia que vino de ese lugar tenga siete departamentos en Miami? No, esa es toda plata de papá. No descarto que Claudia vaya presa", amenazó. El Diez, junto a su abogado Matías Morla, comentó que Villafañe "no puede avalar" lo que compró en Miami.

También advirtió que le hizo una "auditoría muy fuerte que ni se la imaginan". "Lo que me duele es que yo descubro que Claudia metió en el tema a Dalma y a Giannina. No le voy a perdonar nada y va a ir presa. Mis hijas tienen que ser neutrales", sostuvo.

Maradona no tuvo pelos en la lengua en contra de su ex esposa, a quien trató de "ladrona". El ex jugador de la Selección contó que le prestó US$900 mil. Cuando él le dijo si le iba a devolver ese monto, ella le dijo que sí, según el relato del Diego.

Pero después, el dinero apareció en otro lado. "La plata me la mandó a Suiza, a otra cuenta que tenía ella, que me parece que es de Dalmita. Soy bueno, pero a malo no me gana nadie. Esta guerra es mía", exclamó. Sobre el final del reportaje, Maradona enumeró a todos sus hijos, hablándole directamente a Claudia a través de la cámara. "¿Sabés quiénes van a quedar? Dalma, Gianinna, Dieguito, Dieguito Fernando, Jana y el crack. Vos estas peleando algo para enriquecerte vos, cuando nunca tuviste un recibo de sueldo. Yo sí tengo recibo de sueldo. Te voy a ganar en todos lados. No te hagas la viva, porque podés ir presa", cerró.

Maradona y la política

Con respecto al actual contexto político y económico, el astro futbolista fue lapidario con Mauricio Macri.

"Hace 3 o 4 meses, cuando me fui, vi una Argentina de rodillas y me fui muy triste. Pero los argentinos sabemos lo que es sufrir. Nosotros nos acomodamos y siempre hemos salido de los problemas", afirmó. Y, entonces, le pegó sin filtro a Macri a la hora de evaluar su gestión: "Los despidos y las huelgas... Eso, a uno que está tan lejos, le duele mucho. A veces hasta tengo que cambiar de canal porque me da mucha pena. Este no es un gobierno para los argentinos sino en contra de los Kirchner y eso hace que la gente se muera de hambre. Él se pone a pelear con los Kirchner, va con los jueces a tirarle piedra a la casa de Cristina, pero se olvida que hay un país que tiene hambre y hasta quisieron sacar el subsidio a los discapacitados. Eso nos debería dar vergüenza a los argentinos. No por Macri, que nos robó toda la vida junto con el padre. Eso que hizo es de Drácula más que de un presidente".