Hinchas de River y Boca unidos contra el derrape de Ari Paluch

"El que no salta, se falopeó", arengó Ari Paluch ante una Bombonera colmada por 65 mil hinchas, mientras afuera otros protagonizaban incidentes contra la policía por no dejarlos ingresar con entradas truchas. No es la primera vez que se refiere a los casos de doping que escandalizan al mundo River; lo hizo también a través de Twitter, red social elegida por muchos para dedicarle algunos insultos.

Por Urgente 24 Lunes 26 de junio de 2017 8:46 hs