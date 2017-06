Pavone se fue de Vélez y estalló contra Gámez por la renovación del contrato

El delantero Mariano Pavone pegó el portazo en la noche del domingo 25/06 de la concentración de Vélez Sarsfield y no formará parte del plantel en el partido de este lunes (26/06) ante Temperley. Pavone le comunicó ese mismo domingo a la dirigencia que no aceptaba la oferta de renovación de contrato, al tiempo que tenía un acuerdo con Estudiantes. Esto no le cayó nada bien al presidente Raúl Gámez, que ordenó bajarlo de la concentración a horas del partido con el ‘Gasolero’ en el que iba a ser titular. El club comunicó su reemplazo en la lista de convocados en su sitio web, y la mujer de Pavone (a su vez lo representa) aclaró en su cuenta de Twitter que el delantero no se fue de la concentración, sino que la dirigencia lo sacó. Y agregó que la oferta de renovación llegó tarde.

Por Urgente 24 Lunes 26 de junio de 2017 12:44 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir