Debut politizado de Susana, con Lanata y 'Cristina' (Video)

Anoche (25/06) Susana Giménez volvió a la televisión por Telefé con un buen rating y un debut muy politizado. En el sketch de la 'empleada pública', junto a Antonio Gasalla, estuvieron de invitados Jorge Lanata y Fátima Flores caracterizada como Cristina Fernández. Y, obviamente, no faltaron las definiciones políticas ni las chicanas a la ex presidente, de cara a las próximas elecciones legislativas.



"Hay una opción muy clara que es volver para atrás o no, esa termina siendo la discusión. ¿Estamos bien? No, pero podríamos estar peor, sí, ya estuvimos peor...", lanzó Lanata cuando fue consultado sobre los próximos comicios. A lo que Susana sumó, halagando al Gobierno: "la gente rompe mucho... pero en un año han hecho muchas cosas bien".



Cuando le consultaron al periodista por quién va a votar, Lanata esquivó la pregunta pero dejó varias definiciones: "Te digo distintas opciones por lo que vivo así, Carrió es una persona por la cual votar, Ocaña es alguien para votar, Stolbizer también". Susana coincidió.



"Lilita va a ganar en Capital y va a ganar por mucho. Está bien que Lilita esté en el Congreso, no sé si como Presidente funcionaría, pero hace falta que esté", agregó el periodista.

"Lilita tiene huevos, Vidal también tiene huevos", añadió Susana, caracterizada como empleada pública.



"Es cierto", coincidió Lanata, y agregó: "La primera vez en la historia política argentina que se corta la cadena de la Policía fue con Vidal".



Luego ingresó Fátima Flores caracterizada como Cristina Fernández, con dos valijas. "Vengo a buscar un lápiz de labios, una planchita que me olvidé, unas escrituras de hotel, unas pavaditas..."



Y se dirigió a Susana: "te parecés a una concuctora de Tv, con eso debés robar como la mejor... bueno, robar.."



"Le sale con naturalidad esa palabra", agregó irónico Lanata.



"La silla me la quedo yo, ya me quedé bastante y vengo a quedarme con todo", lanzó en otro momento Fátima, como Cristina. Y agregó: "yo soy patriota, por eso lo quiero todo para mí".



"Volveré y seré millones, un millón en Seychelles, un millón en hoteles...", fue su despedida.

En cuanto al rating, Susana Giménez fue lo más visto del domingo y del fin de semana. La vuelta de la diva consiguió un rating de 24,2 puntos. Lo que más se le acercó fueron los festejos de los hinchas de Boca por el campeonato, que midió 15,2 puntos y fue lo segundo más visto del domingo. El tercer lugar fue para la transmisión del partido previo, también por Telefé, que midió 15,1 puntos.