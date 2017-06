La candidata de Cristina defendió a Boudou y dijo que "la corrupción no es un eje"

Cuando Amado Boudou le planteó en 2008 a Cristina Fernández que había que estatizar los fondos de pensión administrados por las AFJP para atravesar la crisis financiera producto de la caída del Lehman Brothers, su estrella comenzó a brillar.

De inmediato, el entonces director de la ANSES se convirtió en el funcionario predilecto de la Presidente, que lo puso como ministro de Economía luego y lo coronó como compañero de fórmula para la reelección con el 54% de los votos en 2011.

Tal era la ensoñación de Cristina con el jovial funcionario, motoquero y guitarrista, que algunos dejaron traslucir que podría ser eventualmente el candidato a sucederla. Pero el estallido del caso Ciccone pocos meses después de la asunción marcó para siempre su camino de declinación política.

Sin embargo, todavía hay quienes defienden al ahora exvicepresidente, adjudicando sus desventuras a una conspiración de poderes económicos perjudicados por aquella estatización de los fondos de pensión, a pesar de que en la instrucción se dio por probado que Boudou aceptó el 70% de las acciones de la exCiccone Calcográfica como coima para garantizarle contratos con el Estado. Por ello irá a juicio oral.

Cada vez son menos los que quieren defender al exvicepresidente, pero entre ellos se encuentra la economista Fernanda Vallejos, quien no había tenido mayor trascendencia hasta que Cristina Fernández la eligió para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de Unidad Ciudadana -la nueva encarnación del kirchnerismo- por la provincia de Buenos Aires.

Vallejos es una de las economistas que integraron el grupo La Gran Makro, que inicialmente se referenciaban en Boudou, pero tras su caída en desgracia migraron hacia Axel Kicillof, la siguiente ensoñación de Cristina Fernández.

La Gran Makro tenía como cabeza a Alejandro Robba, quien por aquellos días de la fundación del gruipo -abril de 2011- era funcionario del ministerio de Economía que manejaba Boudou. Otro integran, que luego consiguió un alto perfil mediático, fue el economista Agustín D'Attelis.

A la hora de explicar el origen del grupo, Robba encontró el hito fundacional en el conflicto con el campo, de 2008. "Empezamos a notar la necesidad de formalizar teóricamente el modelo económico. Era raro que un modelo que lleva 8 años de éxito no tuviera correlato en una corriente de pensamiento y eso tenían que hacerlo los muchachos", describió en diálogo con el diario La Nación, en 2011.

Hoy la Gran Makro parece desarticulada, aunque sus economistas siguen reportando al kirchnerismo. Vallejos fue la que siempre mantuvo un discurso más militante. Será por eso que la hora de defender al exvicepresidente no se priva de compararlo con figuras históricas como Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón.

Consultada en radio Con Vos, la economista señaló que con Boudou "comenzó un proceso de persecución judicial y mediática, que vemos se ha recrudecido y expandido sobre todas las personalidades que formaron parte de las gestiones anteriores. Porque parece haber una fuerte vocación de que no vuelva a haber un proyecto nacional".

En este sentido, planteó que "el poder económico nunca le va a perdonar" ser uno de los protagonistas de "la recuperación de los fondos de los trabajadores de las fauces de la AFJP". "Como no se lo perdonaron a (Hipólito) Yrigoyen, (Juan Domingo) Perón, (Néstor) Kirchner ni se lo van a perdonar a Cristina ni a ninguna de las figuras que los han ayudado a construir ese tipo de políticas".

"Que me perdone Amado, pero a la gente no le interesa lo que le sucede a Boudou; uno se engancha con estas novelas cuando no tiene problemas en la casa, pero no cuando no te alcanza la plata para comprarle la leche tus pibes", aseguró Fernanda Vallejos, y amplió: "Hoy la corrupción no es un eje".

En relación a las denuncias que pesan sobre los ex funcionarios, la candidata a diputada nacional destacó la necesidad de tener "un sistema democrático que funcione y un verdadero respeto por las instituciones democráticas. Ojalá los jueces sean probos e impartan justicia".

Por otro lado, y en diálogo con FM Blue, también se refirió al eventual impacto de las denuncias de corrupción durante la campaña electoral: "Yo siento que en este momento por la gravedad de la situación que se está viviendo no veo de mucha relevancia entrar en discusiones que no le aportan a ninguno de los argentinos en términos de solucionarle los problemas que les están complicando la vida. Es una preocupación de los medios y lo veremos en las urnas. Si hubiera algún hecho de corrupción, con todo el poder económico y judicial que sostienen estas políticas, estaría todo el gabinete saliente tras las rejas. Es falso, no han encontrado nada; la corrupción es esta que estamos viviendo ahora".