Los K lanzan guerra psicológica para recuperar militantes

Cristina Fernández lanzó su frente Unidad Ciudadana, pero con la ausencia de 2 aliados históricos del kirchnerismo: el PJ y el Movimiento Evita. En el 1er caso, sólo se quedó sin el sello, ya que la mayoría de los intendentes peronistas y hasta el presidente del partido forman parte de la estructura del flamante armado para ir a las elecciones legislativas. Prescindir del PJ, institucionalmente, fue un artilugio de la exPresidente para evitar confrontar en una interna con su exministro Florencio Randazzo.

En el 2do caso, la organización social, con fuerte presencia en todo el país pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, oficializó su ruptura con el kirchnerismo el año pasado en medio del debate por los casos de corrupción. En Diputados, los 'evita' armaron su propio bloque y son uno de los principales sostenes de la candidatura de Randazzo, con Emilio Pérsico y Fernando 'Chino' Navarro a la cabeza.

Sin embargo, Cristina logró llevarse a Jorge Taiana, integrante de la mesa de conducción de la organización social y quien lo secundará en la lista de candidatos a senadores por el principal distrito electoral. De esta manera, el kirchnerismo expuso que no hay unanimidad en el Evita en cuanto a las opciones electorales. Y de este punto buscaría sacar mayor provecho.

Es que muchos militantes de base de la organización social seguramente se encontrarán en una disyuntiva, y los K estarían planteando una campaña de acción psicológica para tratar de llevarlos de nuevo a su redil.

En esta lógica se inscribe una columna que publicó la Agencia Paco Urondo, que responde al kirchnerismo, en el que plantea el dilema de "militar en contra de Cristina". Se trata de una texto de "ficción" firmado por José Cornejo, director de la agencia, y que relata el día de "una exmilitante kirchnerista" que ahora trabaja para un "ministro de Cristina". La nota nunca nombra al Movimiento Evita o a Randazzo, pero queda claro a quiénes apunta.

La Paco Urondo está más ligada a La Cámpora, organización en la que se respalda la exPresidente y que siempre tuvo un relación de tirantez con el Evita. Cuando en 2009 la agencia inauguró su local, Andrés 'Cuervo' Larroque, secretario general camporista, fue uno de los oradores. Si bien en esa cita se reunieron dirigentes de diversos espacios K, no había nadie del Movimiento Evita. O al menos la crónica publicada en la página web de La Cámpora no lo menciona.

En otra nota, Cornejo ponderaba a La Cámpora y supeditaba "el destino" del resto de las organizaciones K a la existencia de la que más cerca estaba del poder por aquellos días. "Una eventual debacle de la organización que conduce Máximo Kirchner debilitaría al conjunto de las organizaciones en su acceso al poder estatal", señalaba.

Con la consagración de Taiana como Nº2 de Cristina en la lista, comenzó la pelea por arrebatarles militantes al Evita. No se trataría sólo de caudal electoral. El analista político Sergio Berenzstein apuntó desde su cuenta de Twitter sobre la capacidad de "fiscalización" en los comicios de la organización social.

Consciente de que el vínculo de Cristina y sus seguidores se funda más en lo emocional que en lo político, la historia ficticia de la Paco Urondo trata de impactar desde esa perspectiva.

"Y te toca pegar la imagen de Randazzo, o de Emilio Pérsico, por sobre la de Cristina. Un afiche todo pixelado realizado por un sindicato ignoto, no como el súper-foto-shhhop que tenés vos. Y no sé porqué te vino a la cabeza cuando Néstor hizo bajar el cuadro de los genocidas. Pero te decís: yo estoy haciendo lo que Néstor haría, militar en contra de Cristina es una coyuntura", señala uno de los pasajes.

La historia termina con el reconocimiento de la militante de que su nueva opción polítca es "una pesadilla" de la que espera que Cristina la despierte -se pone más emocional aún- "con un abrazo con el que tantas veces soñaste".

Probablemente la psicopateada K sobre los 'evita' sume nuevos capítulos como este.

El texto completo:

"¿Vas a militar en contra de Cristina?

Por José Cornejo*

Anoche no dormiste bien y tenés que levantarte temprano porque hay un candidato de Randazzo en el centro del distrito. Llegás puntual y el tipo de traje viene retrasado. Lo acompañan otros tragedias como los que siempre puteaste, pero ahora es distinto, ahora es mejor. La gente les pregunta si son de Cristina y el tipo meta sonrisa y saludo (a un destinatario anónimo), todo para la foto. Así que vos le decís que sí pero que no. Que eran de Cristina pero que ahora son mejores, que son de un ministro de Cristina “que no se robó todo”. La gente te mira confundida pero vos le dejás una boleta en la mano y seguís, porque el candidato no se detiene.

Se hace el mediodía y pensás en el laburo. Justo justo la ANSES, o Desarrollo Social tiene buena onda y te deja faltar todo lo que necesites en la campaña. Coincidencia. Te acordás cómo pegaste ese laburo, pero también que te tocó un jefe de La Cámpora, que no te saludaba o no te dejaba faltar cuando tenías pérdidas. Después a ese jefe de La Cámpora lo viste con Bossio en la caminata, así que ahora te entró la duda.

Se pasó la hora del almuerzo y tampoco tenés mucha hambre. Pero tenés ganas de pillar (qué suerte que tienen los pibes que pueden mear en cualquier lado) y entrás al boliche donde para la caravana. En el pasillo del baño ves un par que volvieron a tomar. Vos pensaste que habían dejado, pero bueno, lo controlan. Las caminatas son exigentes.

Se hace la tarde y vas a buscar al pibe al jardín. León… Simón… Ciro… Malvina… ¡Fran! Viene corriendo con un gusano de cartón de multicolores. Arte abstracto pero vos lo entendés. Fran nació en la campaña del 13 y te la perdiste un poco, pero vivió en la calle en la campaña del 15. Por eso tu pibe no le tiene miedo a las muchedumbres. Se bancó fríos y solazos. Es un toro. Y vos, que no sos como tu viejo o tu vieja, le explicaste cada vez porqué iban a la Plaza de Mayo o a repartir volantes. Aunque al principio no hablara, sabés que te entiende desde la panza. Y por eso tararea la marchita peronista condimentada con personajes de Peppa Pig. Y las seños del jardín se ríen.

Y cae la noche y salen los tres. Se juntan con los pibes para pegar afiches. Y te toca pegar la imagen de Randazzo, o de Emilio Pérsico, por sobre la de Cristina. Un afiche todo pixelado realizado por un sindicato ignoto, no como el súper-foto-shhhop que tenés vos. Y no sé porqué te vino a la cabeza cuando Néstor hizo bajar el cuadro de los genocidas. Pero te decís: yo estoy haciendo lo que Néstor haría, militar en contra de Cristina es una coyuntura. El que sigue duro la tilda con vos pero te dice: “yo le daría a la vieja”. Eso no se lo vas a explicar ahora a Fran. En verdad no sabrías qué explicarle. Si porqué a las mujeres se les aplica el criterio de dable o porqué estás militando contra Cristina..

Y te vas a dormir. Fran se desmayó antes de llegar y tu compañero apenas apoyó la cabeza. Y no sabés si colgarla o dormirte rápido para que esta pesadilla termine rápido, y venga Cristina y te despierte de toda esta mierda con un abrazo con el que tantas veces soñaste.

* Director Agencia Paco Urondo"