Tras romper con Massa/Stolbizer, el partido de Donda llamaría a votar 'en blanco' en PBA

Sorpresivamente, Libres del Sur, el partido que tiene como principal referente a la diputada Victoria Donda, no se incorporó en la provincia de Buenos Aires a 1País, el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, como estaba previsto.

Humberto Tumini, de la conducción de Libres del Sur, confirmó que diferencias en cuanto a los espacios en las listas hicieron desistir a su partido de integrar el frente en el principal distrito electoral y dijo que ahora evalúan la posibilidad de llamar a votar en blanco allí.

En diálogo con Radio Cooperativa, Tumini contó que “la última oferta fue el noveno lugar (para Ceballos) y nosotros dijimos ‘bueno, esa no era la representación ni mínima que tiene nuestro movimiento en la Provincia’. No nos pusimos de acuerdo y no participamos del frente”.

“Nosotros le habíamos planteado que debíamos estar dentro de los siete primeros lugares de la lista de los diputados nacionales. Si tenemos un proyecto común, tenemos que tener una representación común acorde a lo que cada uno vale”, agregó el referente del partido.

Consultado entonces sobre la posición que la fuerza tomará en las elecciones, Tumini dijo que este lunes se reunirá el consejo partidario donde “probablemente” definan llamar a votar en blanco o abstenerse de ir a votar en la Provincia.

Por su parte, la diputada Victoria Donda puso paños de agua fría y afirmó en declaraciones a radio El Mundo que desde Libres del Sur “estamos dispuesto a seguir conversando” y que todavía hay plazo hasta el miércoles.

A pesar de la ruptura en la provincia de Buenos Aires, el acuerdo del partido con el frente de Sergio Massa y Margarita Stolbizer continuará en otros distritos.

Desde el massismo, en tanto, hicieron un llamado a Libre del Sur para continuar con el acuerdo electoral. “Tenemos que trabajar para un 1País, para lo que se conformó. Hoy nos tocó la suerte a nosotros, en el 2019 tendrá la oportunidad el resto que quedó afuera”, aseguró la diputada nacional y candidata a renovar su banca Mirta Tundis.

En diálogo con Fm Cielo, la legisladora nacional insistió: “Hay que trabajar en un proyecto de país para el 2019 y esto ya estaba hablado. Lo que pasa es que después están los deseos, las ambiciones y las necesidades de ocupar los primeros puestos en cada lugar”.

“El lugar es uno solo, somos muchos y algunos tuvimos el privilegio. Es muy fácil decirlo desde mi lugar porque estoy segunda, estoy en la lista y muchos quedaron fuera”, dijo Tundis a la vez que agregó: “En algún lugar se pudieron acomodar y otros no porque también está la gente de Margarita Stolbizer, no nos olvidemos de eso. Y la gente que militó con el Frente Renovador desde el 2013”.