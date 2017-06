River presentó el descargo y Garnero negó que haya pedido la expulsión

La dirigencia de River Plate se presentó en la noche del lunes 26/06 en la sede de la Conmebol en Paraguay para presentar el descargo por los casos de doping positivo de los jugadores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. La comitiva riverplatense estuvo encabezada por el vicepresidente, Matías Patanián, y se reunieron en el tercer piso de la sede ubicada en Luque, en las afueras de Asunción y el club millonario realizó el “correspondiente descargo reglamentario”. En declaraciones periodísticas, Patanián manifestó que “hemos pedido esta reunión y el Tribunal nos dio la posibilidad. Vinimos a ver cuál es el procedimiento. El club no tiene nada que esconder” y agregó que “River viene compitiendo a nivel local, internacional y nunca tuvo problemas. Confiamos en nuestro médico, en nuestros jugadores y la sanidad”. Luego de conocerse los casos de doping, el entrenador de Guarani de Paraguay, próximo rival de River en los octavos de final, Daniel Garnero, quién había afirmado que la CONMEBOL extendió a seis los cupos para el cambio de jugadores en los octavos de final debido a los casos de doping en los jugadores de River lanzó que “lamentablemente se dio esta situación, no la esperábamos, ojalá que se solucione todo y las diferencias se vean sólo en el campo de juego; nosotros nos aferramos a lo deportivo, pero hoy sólo se habla del doping” y se excusó en que “yo nunca pedí la expulsión de River, sólo dije que me parecen mal los cambios reglamentarios con la competencia en marcha”.

