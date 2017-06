Están ganando los chambones

ROSARIO. Radicales, peronistas y socialistas compiten para resolver quien es mas chambón y se complica solo.

Chambonada 1

El socialismo en Rosario es gobierno por la ayuda del bloque conformado por Pablo Javkin / María Eugenia Schmuck / Sebastían Challe. De pasado radical los tres, el socialismo “pagó” el salvataje (perdían, sin este trío perdían la intendencia en 2015)con la incorporación de Javkin al gobierno municipal. Javkin no ayudó a la Schmuck que no pudo ser presidenta del Concejo Municipal, el socialismo la vetó y se separaron. El socialismo impuso a la radical Daniela León como titular del concejo. La señora León hoy es candidata a concejala por… Sergio Masa. Comenzaba a gestarse la chambonada.



Llegamos al 2017. El armado de listas para concejales dentro del socialismo se resolvió con Javkin primero, la CPN Verónica Irízar (PSP) segunda y… sorpresa. Un joven que sale de su tremendo problema de leucemia con los trasplantes a cuestas y una rehabilitación en marcha, un pibe jovencísimo, pero de honda raigambre en la clase media y media alta rosarina, tremendo actor social de menos de 30 años, muy querido, con visitas y fotos con el Papa y colectas públicas, repito, menor de 30 años, ex rugbier, fue “invitado” a ocupar el tercer lugar. Se renuevan 13 bancas. Su grado de conocimiento es 100. “Lichu” Zeno es su nombre. Su buen nombre. No es socialista. De tener pertenencia partidaria su flia es PDP. Un partido con historia pero ya sin votos. Relegó a Sebastián Challe al cuarto lugar. Tome o deje. Se enojaron y se fueron. Argumento. El sector que representan (Franja Morada y UNR) no lo representa ninguno de los tres primeros candidatos. Ahora viene la gran chambonada.

Al dejar fuera a éste sector sus integrantes decidieron conformar una lista provincial. Esto es: candidatos a diputados nacionales, además de lista de concejales. El socialismo, que entregando la banda, la galera y el bastón a los radicales conformó una lista diminuta, muy endeble, para las diputaciones nacionales se encuentra que, además, por no ceder un lugar en las concejalías rosarinas tendrá internas en toda la provincia. El riesgo es que el peso rosarigasino de UNR y Sector Franja cercene posibilidades en las diputaciones nacionales. Pasando en limpio. No cedieron un tercer concejal que fabricó una lista provincial.



Chambonada 2

El peso específico de José Corral (intendente santafesino) está en que habla con Mauricio Macri y su mesa chica. No querían una lista independiente y Corral no quería presencia rosarigasina. Es titular del radicalismo pero los votos de Cambiemos los obtuvieron con un cómico menemista (el Midachi) y un concejal rosarino como candidato a Vicegobernador. Torres del Sel/Boasso. Estuvieron a menos de 500 votos de la gobernación. Solo un sesgo muy parcial deja fuera a quien le unifica votos del sur santafesino. Aclaremos: creo que Boasso, Jorge Boasso, el concejal rosarigasino (20 años en el cargo) no es el personaje con el que hablaría de algo fuera de los reportajes y aún estos solían ser farragosos pero, pero, pero… suyos son los votos radicales del sur. No solo que lo dejaron fuera sino que le impiden la interna. Mala acción. Poca democracia, despotismo de la ciudad capital. Decisión de Mauricio. Esta es una chambonada.



Ni Albor Cantard (¿¿¿¿quién???) ni Luciano Laspina y mucho menos la señora Lucila Lehman (solo porta el dedo de Elisa Carrió como pergamino político) podían acercarse a los votos ya obtenidos y certificados de Boasso que algo es cierto: es rosarigasino. Es de chambones o de sumisos dejar que la provincia de Santa Fe dependa de la presencia de Macri. El 4to. lugar es para otra santafesina: Giselle Scaglia.



Si no viene Mauricio con una tonelada de plata, de avisos, de gestos, no hay quien mueva el amperímetro por el gobierno en esta elección. No preservar el territorio ni mantener independencia es, por lo menos, sumisión. Podría aparecer la figura de “servidumbre”. No es seguro que eso se traduzca en votos. En esta elección PRO Cambiemos Santa Fe depende de Macri. Supongo que creerán que eso es bueno. El antecedente es este: los radicales chocan demasiado seguido las calesitas. Aún si no prosperan las apelaciones de Boasso a la justicia con competencia electoral. El daño existe.



Chambonada 3



El candidato a la lista de diputados nacionales era Bonfatti. Antonio Bonfatti, el anterior gobernador es rosarigasino y socialista. Segundo su vice Jorge Henn, es santafesino y radical. Tercero Alicia Ciciliani, actual presidenta del bloque socialista en Cámara de Diputados y la espada que pelea por el socialismo en Baires y tiene GPS del centralismo porteño, de las arbitrariedades de peronistas y macristas y sabe como moverse en un terreno adverso.



Bonfatti dijo que no (temor a la Carrió, temor a perder el poder de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, temor de dejarle el territorio a Miguel Lifschitz, actual gobernador, diversos problemas y tribulaciones, miedo escénico). Una suma de temores decidió su ausencia. Henn le siguió por razones que nadie entiende. No quiso ser candidato a diputado nacional.

Un partido de varoncitos siglo XIX no se animan a otra cosa que a la misoginia partidaria, con riesgo cierto que se los denuncie por no cumplir con la paridad de género (¿¿¿se lee bien???) Un ministro sin grado de conocimiento (Luis Contigiani) que no representa al socialismo ni a la ciudad de Santa Fe o la de Rosario (el 73% de los votos reales) será el dipuytado “uno”; un tal Bastia, funcionario de la EPE (Empresa Provincial de Energía), de San Justo, provincia de Santa Fe, propuesto por los radicales, que tampoco representa el 72% de los dos territorios hábiles (Santa Fe y Rosario) y finalmente Alicia Ciciliani, suponemos que con un ayuda-memoria disponible para que los dos jóvenes sepan cómo comportarse en sociedad. Si llegan. Hoy no llegan los 3. Las encuestas no son crueles, son posibles.



Reflexión para el partido de la rosa. ¿Es acaso, la señal de “suicidio nacional”, nos quedamos con Rosario y nada mas…”? Aún así no se entiende. Todos saben que soy hincha fanático de Colón de Santa Fe. En el último partido yo quisiera, contra el rival que me toque, morir con mi camiseta puesta. Que al socialismo los represente Contigiani y Bastia, como Emilio Jatón (periodista santafesino, sin un gen socialista) como concejal santafesino y Pablo Javkin (con todos sus genes radicales) como concejal rosarino es, cuanto menos una chambonada.



Chambonada 4

Ja, es para una sonora carcajada. El PJ, con Agustín Rossi y su kirchnerismo explícito; y Alejandra Rodenas y las espaldas sindicales, de senadurías provinciales e intendencias, van a una interna que, por ahora, vistas las cosas como están, sólo pavimenta el camino para Omar Perotti gobernador. El senador nacional PJ, un rafaelino como Ricardo Lorenzetti, debería esperar noviembre y empezar a caminar sobre las chambonadas de los demás. Extrañísimo. No hay peleas entre los perucas. Algo raro sucede y parece leerse entre líneas. La gobernación (2019) está a tiro de arcabuz. Lástima Corral, tan santafesino, tan radical. Y los socialistas, con Gobernación, intendencia de Rosario, Cámara de Diputados y entes autárquicos dispuestos al grito. En fin… Que provincia. Los peronistas no son los chambones.