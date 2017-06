Del efecto post cierre al factor Vallejos: Qué dicen encuestas y encuestadores

Con la confirmación de los candidatos que competirán en las PASO, como paso previo a las elecciones legislativas de octubre, se terminaron los tiempos de especulaciones en cuanto a los nombres y se va configurando el escenario político para los próximos meses. Encuestas, análisis y opiniones de todo tipo respecto al mapa del poder se sucederán hasta las horas previas al 13/08, cuando las urnas se abran nuevamente.

A continuación, una recolección de las primeras miradas tras el cierre de las listas.

1ra encuesta da ganadora a CFK pero no deja de entusiasmar a Cambiemos

La 1ra medición que se dio a conocer corresponde a la consultora Analogías, que antes dirigía Analía del Franco pero que ahora está en otras manos, que señalan cercanas al kirchnerismo, más específicamente, a La Cámpora.

El sondeo muestra a la expresidente Cristina Fernández junto con Jorge Taiana liderando con el 33,8% de los votos, seguido bastante de lejos por la dupla oficialista Esteban Bullrich- Gladys González, con un 24,1%. La fórmula Sergio Massa-Margarita Stolbizer ocupa el 3er puesto con el 16,8%. El 4to tándem es el de Florencio Randazzo y Florencia Casamiquela, que reúne el 4,5% de la intención de voto.

De acuerdo a ese mismo sondeo, las cosas mejoran bastante para el oficialismo cuando se consulta no por candidatos sino por espacios y sus principales referentes. Entonces se nota como talla la marca Cambiemos y la introducción de un nombre que no está en la lista: María Eugenia Vidal. Puesto así, el oficialismo sube 7 puntos hasta el el 31,4%. No logra superar aún a la fórmula K, que pierde muy poquito (baja hasta el 33,5%) cuando se pregunta por el nombre de su frente -Unidad Ciudadana- lo que habla de lo bien identificado que está ese sello con la figura de la exPresidente.

En esta instancia de la encuesta, salvo Cambiemos y el Frente de Izquierda, que suben en su intención de voto cuando se consulta por marca, todas las otras opciones pierden puntos. La sumatoria de retrocesos (incluidos los indecisos) se parece bastante a lo que suma el oficialismo. Habrá que ver.

Por su parte, la intención de voto la exPresidente pega un estirón desde la última medición, beneficiada por el efecto que generó la confirmación de su candidatura, explicaron en Analogías.

Los números que maneja el oficialismo y el riesgo de la polarización

En la Casa Rosada son optimistas respecto al resultado que se pueda dar en las PASO y, en última instancia en octubre, cuando se juega la verdadera elección. De acuerdo a Clarín.com, en el Gobierno manejan una encuesta que muestra a Estaban Bullrich encabezando la intención de voto en el rango de del 32-34%. En ese escenario, Cristina Fernández no llegaría a los 30 puntos, y se quedaría oscilando entre el 27% y el 28%.

Los números -según Clarín- los aporta uno de los dirigentes que participó del armado de las listas que se presentaron este sábado. Y si bien no detalla la fuente, se sabe que es Isonomía la encuestadora en la que más confía Jaime Durán Barba, el gurú ecuatoriano de Mauricio Macri.

En el Gobierno, por su parte, confían en que la polarización con el kirchnerismo les resulte beneficioso, en un intento de reeditar el balotaje de 2015. Sin embargo, para Mariel Fornoni, de Management & Fit, el juego de los extremos puede resultar peligroso.

"El gobierno consiguió forzar la polarización. Sin embargo, la polarización tiene riesgos de que gente que está en el medio termine apoyando a tu rival“, consideró en declaraciones a radio Mitre.

Aún así, según sus encuestas, hoy el oficialismo tiene un nucleo duro mayor al del kirchnerismo. " En la provincia, el gobierno tiene un núcleo duro del 30% que lo votaría no importase el candidato y, el kirchnerismo, un 25%“, dijo.

El factor Vallejos

El estudio de Analogías cubrió 2.000 casos entre el 25/06 (día posterior al cierre de listas) y el lunes 26. No está claro si la muestra recoge el impacto de las declaraciones de Fernanda Vallejos, candidata del kirchnerismo en la lista de Diputados, quien defendió al exvicepresidente Amado Boudou comparándolo con Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, y adjudicó los casos de corrupción que aquejan a su espacio a un "invento de los medios".

Las expresiones no cayeron bien en el kirchnerismo. Hugo Presman sugirió en el portal ultra-K Diario Registrado, que "será conveniente" que Vallejos "supere su verborrágico discurso a cassette". "Si no corrige su propensión al monólogo blindado, puede derrumbar la imagen de renovación levantada", estimó el periodista en su análisis.

En otro extremo, Celia Kleiman, titular de la encuestadora Poll Data, consideró que el torpe inicio de campaña con el affaire Vallejos no impactará en la intención de voto de Unidad Ciudadana. "Lamento decepcionar a los que creen que Fernanda Vallejos labura para Cambiemos. No impacta en el voto de CFK. En los que sí impacta nunca votarían a Cris", sostuvo a través de Twitter.

Los votos de Randazzo

¿A quién perjudica Florencio Randazzo con su candidatura? ¿A quién le disputa votos? La encuesta de Analogías le adjudica al exministro y precandidato del PJ una intención de voto del 4,5%. Para Fernado Zack, director de la consultora, el principal "damnificado" de esa postulación es Sergio Massa. "Randazzo le está sacando puntos", afirmó en declaraciones a Radio 10. No obstante, Cristina Fernández parecería ser la víctima última de la candidatura de su exministro. "Randazzo pone en riesgo la victoria de Cristina, esos 4,5 puntos son determinantes", afirmó Zack.

Raúl Aragón, en cambio, cree que los votos de Randazzo no salen del caudal de Massa sino del de la exPresidente. "El hecho de que Randazzo vaya por afuera le saca algunos puntos a la ex mandataria, no muchos, apenas 2 o 3; y al mismo tiempo esa actitud de Randazzo le sirve a Cambiemos porque de algún modo fracciona más el peronismo", dijo el consultor en declaraciones a Cadena Río.