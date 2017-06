El misterio de las orejas photoshopeadas de Kim Jong-un

Una periodista del portal MotherBoard, de Vice, se lanzó a intentar descifrar el misterio en torno a las orejas del líder norcoreano, Kim Jong-un. "El Photoshop es una parte crítica de la máquina propagandística de Corea del Norte -escribió Sarah Emerson, la periodista en cuestión-. A la dictadura brutal, dirigida por Kim Jong-un, le gustaría que creamos un montón de cosas que no son ciertas. Que tiene misiles balísticos submarinos, aerodeslizadores e incluso ciudadanos bien alimentados-todos productos de la edición fotográfica de cuarta, que es en parte la razón por la que sabemos que no es verdad."

Pero de todo lo que toca el Photoshop del aparato de propaganda norcoreano, hay un elemento que se ha vuelto el centro del enigma: se trata de las orejas del líder. Dave Schmerler, un analista del Centro James Martin para el Estudio de la No Proliferación, twitteó una foto donde se lo puede ver de perfil, mirando a través de unos binoculares. Ahí puede verse que Jong-un tiene una especie de anormalidad o lesión en el lóbulo de su oreja derecha. "A veces notamos edición en las fotos de Kim Jong-un -en particular al rededor de su oreja- ¿me pregunto si esto tiene algo que ver con eso?", twitteó Schmerler.

Sometimes we see editing in pictures of Kim Jong Un - particularly around his ear - wonder if this has anything to do with it? pic.twitter.com/ggmy1yUOIn