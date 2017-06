Denuncian que son más de 20 los casos de abusos sexuales en el colegio donde egresó Macri

El colegio Cardenal Newman tiene una larga historia en la Argentina, pero no fue hasta que uno de sus egresados, Mauricio Macri, se convirtió en Presidente de la Nación que la institución educativa se convirtió en parte del vocabulario político de estos días. "Los chicos del Newman" suele ser usado en algunas columnas para referirse a Macri y a varios de los integrantes de su staff que pasaron por el establecimiento con sede en la localidad bonaerense de Boulogne.

Pero por estas horas, el Cardenal Newman ocupa las portadas de diversos medios a raíz de las denuncias por presuntos abusos sexuales de los que fueron víctimas algunos de los sus alumnos varias décadas atrás.

A finales del año pasado, el diario La Nación había publicado el primero de los testimonios de un exalumno que reveló que había sido abusado por el capellán del colegio, Finnlugh Mac Conastair, conocido como el "padre Alfredo". Esto ocurrió cuando Rufino Varela tenía 12 año, en 1977.

La confesión de Varela mostró que no había sido la única víctima del "padre Alfredo". Una veintena de exalumnos habría sufrido los abusos del capellán del prestigioso colegio. De acuerdo a lanación.com, desde el Cardenal Newman admiten al menos 5 casos.

Según Varela, los relatos son similares: el cura aprovechaba las confesiones que realizaba en su cuarto, que quedaba debajo de la capilla del colegio, para desnudar, azotar y masturbar a los alumnos.

Alberto Olivero, director del Newman dijo que formaron una comisión para escuchar y contener a las víctimas y que al momento recibieron el testimonio de otros cinco ex alumnos abusados por el "padre Alfredo", además de Varela. "Sean cinco o sean 20 es un horror", dijo Olivero. El Newman está pensando en algún tipo de evento público, que no sería una misa, para convocar a los ex alumnos y pedir disculpas públicas, informa el portal de noticias.

La revelación de Varela no sólo causó conmoción puertas adentro del Newman. Su testimonio motivó el interés de la Policía de Irlanda, país de origen de la orden que fundó el Cardenal Newman en 1948, los 'Christian Brothers'

Esta semana, la Oficina de Servicios de Protección de la Guardia Cívica (GNPSB, por su sigla en inglés) le envió un mail a Varela en el que se le informa por medio de un agente que la oficina de minoridad (TUSLA) abrió una investigación para conocer la responsabilidad de la congregación tanto en los abusos como en el encubrimiento.

"Me contactaron para decirme, 'nosotros no podemos hacer nada porque allí tienen su Justicia', pero tenemos que informar a todas las asociaciones protectoras de niños que el brother John Burke -estuvo a cargo del colegio durante 18 años, cuando se tapó todo- está aquí en Irlanda", contó Varela en diálogo con Radio Con Vos.

El "padre Alfredo" murió en 1997, a los 88 años. No era Christian Brother, pertenecía a la orden de los Pasionistas. La policía de Irlanda se interesó por John Burke, un Christian Brother que era director del colegio en la época en que Varela era alumno y que ahora tiene alrededor de 74 años y vive en Irlanda, su país natal, donde viajó para encargarse de las negociaciones por otros escándalos de abuso que hoy acechan a la orden.