Carrió dijo que ganarle" por "paliza" a CFK

La pre candidata de Cambiemos en Capital Federal, Elisa Carrió pidió este martes 27/6 el voto a favor del oficialismo en las próximas elecciones para "ganarle" por "paliza" a Cristina Fernández de Kirchner. "Esta liberación que hemos vivido, con la victoria de Cambiemos, muchos años de lucha en soledad, los jueces no procesan con todas las pruebas, si ganamos esta elección seguro van presos, eso están esperando los jueces y los inversores", indicó.

La dirigente de la Coalición Cívica respondió esta tarde preguntas de manera virtual a través de su cuenta de Facebook acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que le leía los comentarios y realizaba breves intervenciones cuando había consultas sobre la gestión en materia de seguridad en la Ciudad.

Lilita aseguró que hará "campaña en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, y en todo el país" y pidió: "Acompañen mucho a Vidal y a Bullrich, a Graciela Ocaña, a todo el equipo, a Toty que lo vi segundo y dije 'por fin'", en alusión al puesto que ocupa el dirigente social en la lista de candidatos a diputados nacionales.

"Tenemos que poder ganar la elección. No podemos tener esta inflación y este déficit fiscal, esos dos puntos se resuelven en octubre, si ganamos por enorme diferencia", dijo y agregó que "por ese ganar salimos del autoritarismo, la corrupción, cometemos errores y lo enmendamos, vamos a estabilizar la República por 100 años".

"Es la primera vez que hay un cierre educado, los otros cierres eran tan miserables. Fue el cierre más civilizado, ordenado, con educación que he tenido en toda mi vida en una alianza. Hemos cumplido la palabra, hubo generosidad, es la primera vez que lo veo, estoy en condiciones óptimas" para la campaña, subrayó.

"Si ganamos la elección y se expresa la voluntad de cambio, las cosas van a cambiar porque es el pueblo el que le va a decir a los jueces hagan justicia y es el pueblo el que va a decirle al mundo vengan a hacer inversiones", enfatizó.

Cuando le preguntaron qué se podía hacer con la situación de los docentes de Santa Cruz que no cobran su sueldo, Carrió respondió: "¿Qué podemos hacer cuando hemos votado tantas veces a Néstor y Cristina Kirchner?". En ese momento, Rodríguez Larreta afirmó que se debería "votar diferente" en los próximos comicios, a lo que la chaqueña agregó: "Pero tiene que ser una paliza. Todo ese dinero se lo robaron entero, Río Gallegos es una ciudad abandonada. Esperamos que (Eduardo) Costa sea senador".

En varias respuestas, Carrió pidió "ganar la elección" en octubre y habló sobre seguridad, la muerte del fiscal Alberto Nisman, los fueros, la corrupción, el narcotráfico, la baja de la edad de imputabilidad, la ley de coparticipación y desocupación.

Sobre la "lucha contra el narcotráfico y contra el paco", dijo que "es muy importante lo que se está haciendo en la Ciudad" respecto a "cómo recuperamos a los jóvenes", al tiempo que expresó que la ley de fueros "la Constitución lo tendría que reformar, creo en el fuero de opinión, tener inmunidad de opinión le permite al legislador defender al pueblo" y añadió que "con la condena de (ex presidente Carlos) Menem ya lo inhabilitaría per se a ser candidato, de acuerdo al Código Penal tendrían que tener prisión preventiva".

Asimismo, la chaqueña aseguró que "cuando uno hace una fiesta y se gastó todo el dinero, al otro día no come facturas, el costo lo están pagando las clases medias y pobres" y remarcó que "tomando un 10 por ciento, fueron 20 mil millones de dólares para la familia Kirchner, es demasiado dinero, no?".