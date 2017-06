Insaurralde: “No conozco a Castillo (...) no sabía que manejaba puestos ilegales”

El intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, negó desde la pantalla del canal de noticias TN (Grupo Clarín) tener vínculos con Jorge Castillo, el ‘Rey de la Salada’ o su familia. "Los delincuentes me nombran, pero no me comprometen", aseguró en una extensa entrevista donde afirmó sólo haber visto a Castillo el día que asumió como jefe comunal al tiempo que dijo desconocer que manejaba “puestos ilegales” en el predio. Insaurralde es nombrado en una de las escuchas telefónicas entre Adrián Castillo, sobrino de Jorge, con su madre, Gladys Arrieta. "Es imposible que yo esté involucrado", sentenció.

Por Urgente 24 Miércoles 28 de junio de 2017 12:37 hs Compartí esta nota Imprimir