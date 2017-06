Caputo, finalmente, tuvo el respaldo público que esperaba

"Ratificamos el excelente trabajo que ha hecho el ministro Caputo en esta tarea y la buena noticia que es para Argentina que estemos pudiendo financiarnos a largo plazo a tasas bajas", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al referirse a la emisión del bono a 100 años, el tema que dominó la conferencia en la Quinta de Olivos, convocada formalmente para anunciar que los ministros que serán candidatos en las elecciones renunciarán el 14 de julio, algo que ya había trascendido.

Se trata de una clara ratificación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que desde el lunes pasado está en la mira desde hace casi 10 días no tanto por la emisión en sí misma sino por la tasa que pagó el gobierno y por cierta opacidad en torno a la operación, a tal punto que recién hoy se publicó en el 'Boletín Oficial' el prospecto de emisión.

El ministro estaba "muy desilusionado con la cúpula del gobierno de Mauricio Macri porque no salieron a defenderlo y entre los suyos no descartaba renunciar", publicó el sitio web 'La Política Online'. "Me dejaron sólo, nadie me defendió", se habría quejado Caputo en la intimidad, según el mismo medio. El funcionario considera que la operación es un excelente negocio financiero para la Argentina y por eso no entendía cómo nadie había salido a defenderlo.

En tanto, la situación del ministro se agravó ayer con la previsible imputación por parte del fiscal federal Juan Pedro Zoni, muy cercano a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, que lo investiga por presunta administración fraudulenta a partir de la denuncia de diputados kirchneristas.

La denuncia fue la nota principal del diario 'Página/12' cuya irónica tapa fue ilustrada con una imagen del funcionario con chaleco de fuerza en referencia a un sondeo que realizó un editor del diario 'Financial Times' para calificar el bono de "la locura más grande".