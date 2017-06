Por qué nunca existió la foto de la entrega de las armas de las Farc

Tras más de 50 años de conflicto armado entre las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno, y a 7 años de que comenzaran los contactos secretos entre ambas partes, los guerrilleros de ese grupo armado completaron ayer (28/6) la entrega de sus armas ante la ONU. El hecho se celebró en un acto del que participaron el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y una delegación de las Farc encabezada por su máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

La ceremonia transmitió en vivo el cierre de los contenedores con las armas entregadas en 3 zonzas de concentración distintas y con sacerdotes católicos y cristianos como testigos, explica Juanita León en el portal La Silla Vacía. "No será la típica foto ícono del guerrillero entregando su arma, pero para los que no creían que las Farc dejarían sus fierros, estas imágenes de las 7.132 armas que la ONU certificó que entregaron y que fueron dejadas bajo doble llave, con los religiosos como testigos, podría ser el símbolo que necesitaban", apuntó la periodista. ¿Cuál será el destino de estas armas? Se fundirán en 3 monumentos: uno en Colombia, uno en Estados Unidos y uno en Cuba. Las locaciones exactas de los monumentos deben ser decididas por el Gobierno y las Farc.

Si como explica León, la foto más simbólica del evento es la de las armas almacenadas en contenedores, u otra que circuló mucho de Santos y Timochenko junto al bebé de una de las familias de la ex-guerrilla, es porque las Farc no quisieron que se los fotografiara entregando las armas, evitando repetir la escena emblemática de otros fines de conflictos armados. El dato no es menor si se tiene en cuenta la razón detrás de esto. Según León, la razón "es la misma que explica muchas de las cosas de este proceso que resultan inexplicables para tantos colombianos y que seguramente llevó a que ganara el No en el plebiscito: las Farc no sienten que hayan sido derrotadas por el Estado colombiano y no quieren que haya nada que de la impresión de que lo fueron."

Quizás por eso, el evento histórico no desató la euforia que desde el mundo se imaginaba que explotaría en el país. Según la última encuesta de Gallup, el pesimismo ha alcanzado niveles récord en Colombia e igualmente de negativos son los niveles de aprobación de la gestión del Presidente Santos y la percepción de lo que puede traer el acuerdo de paz, escribió Juanita León en el diario The New York Times. ¿Por qué?

Por un lado, explica León, "el colombiano es un pueblo digno, que tras ser maltratado por la guerrilla durante años, no estaba dispuesto a concederles altos niveles de impunidad a sus líderes a cambio de que dejaran las armas. Rechazaron mayoritariamente el acuerdo inicialmente firmado por las Farc porque lo vieron como otro chantaje armado más." Por otro lado, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, la guerrilla había sido fuertemente golpeada bajo una política de mano dura. Mucha gente experimentó en ese período la paz sostenida por primera vez. El Acuerdo de Paz es percibido, en este contexto, como "el regreso" de la guerrilla y no como su final.

Además, agrega León, Santos no es un líder carismático y no pudo construir un relato que hiciera contrapeso al del expresidente Uribe -quien se opuso al proceso de paz en todo momento e hizo de todo para convencer al país de que este era un camino asegurado hacia el castrochavismo-. Hay que tener en cuenta también, para entender el por qué del déficit de euforia, que en Colombia conviven 2 países: uno urbano y otro rural -este último el que más sufrió por la guerra con las Farc-. "Con algunas excepciones significativas, el país urbano fue indiferente ante la guerra; ahora lo es ante la paz", escribió León.

El político liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado a fines de la década de 1940, dividía al país de manera diferente: "En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político". Natalio Cosoy de BBC Mundo apunta en la misma dirección que León con respecto al escepticismo con que el país recibió la fecha histórica: "Recorriendo Colombia, hubo mucha gente que me dijo que sentía al proceso de paz con las FARC como un asunto de 'ellos', de la clase política, un proyecto que les resultaba ajeno. Hay ahí un eco de las palabras de Gaitán que tal vez también expliquen la falta de alegría por unas FARC sin armas."

Entonces, las Farc entregaron las armas, que fueron almacenadas en contenedores en una ceremonia en vivo, cerrados bajo doble llave con sacerdotes como testigos. Los colombianos miraron la escena con escepticismo. Pero, ¿ahora qué sigue? Una etapa quizás tan compleja como la que conlcuyó ayer. "Una de las mayores lecciones que ha dejado a nivel mundial el fin de conflictos armados internos es la importancia de diseñar un plan serio y consistente de posconflicto, con el fin de evitar no solamente la reincidencia de la confrontación al cabo de pocos años, sino que se produzcan olas criminales como resultado de un fracaso en el proceso de 'desarme, desmovilización y reintegración' (DDR) de los excombatientes y de la ausencia de otras tareas urgentes y necesarias", explicó la revista Semana.

¿Cuáles son las grandes amenazas?

> La reincidencia (aunque en este tipo de conflictos, a diferencia de los que tienen orígen interracial, regional o religioso, es rara).

> El desbordamiento de la criminalidad. Este es, según Semana, el riesgo principal dado el contexto latinoamericano. El desbordamiento de la criminalidad "ha constituido uno de los rasgos principales del clima de posconflicto tanto en El Salvador y como en Guatemala." "Desde esta perspectiva, como bien afirman los expertos, una cosa es el restablecimiento de la paz (peacemaking) y otra distinta la conservación de la paz (peacekeeping) y, ante todo, la consolidación de la paz (peacebuilding)", explica Semana.

Según Semana, una de las claves para "la reintegración exitosa de los excombatientes a la vida civil" tiene que ver con la construcción partidista ("de las armas a la política"). Esta es muy importante porque "una de las consecuencias que apareja la dejación de las armas es la pérdida súbita de referentes para la población desmovilizada, ante todo, los militantes de base quienes entran en una etapa de hondas incertidumbres sobre su futuro", explica Semana. "Aun cuando el Estado diseñe una sólida política de DDR, el éxito o fracaso en la construcción partidista puede ser clave para evitar que surjan disidencias armadas o grupos criminales compuestos por antiguos miembros de la guerrilla."

En ese sentido, las Farc celebrarán el 20/8 un nuevo congreso que reunirá a excombatientes y sus jefes, explica el diario El Espectador. De allí surgirá el nombre del partido político que se presentará en las próximas eleccciones. Recordemos que el Acuerdo de Paz estipula que a pesar de que este nuevo partido se presentará a elecciones y podrá ser votado como cualquier otro, tendrán garantizados 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado -durante 2 períodos constitucionales-.

Pero antes del congreso, las Farc deben cumplir otros puntos del acuerdo, explica El Espectador. El 1/8 deben entregar la lista de bienes con los que se financió la actividad insurgente, que estarán destinados a la reparación de víctimas y programas de reincorporación de guerrilleros. Por otro lado, a la ONU todavía le resta localizar y destruir las armas, municiones y explosivos almacenados en al menos 850 caletas (depósitos clandestinos), cuyas coordenadas ya fueron entregadas por las Farc. El cronograma de destrucción de las caletas va hasta el 1/9.

Antes del 1/8, las 26 zonas de desmovilización instaladas en Colombia, donde están concentrados los ex combatientes, deberán ser desmanteladas. Los rebeldes empezarán entonces su transición hacia la vida civil. Recordemos que el Acuerdo estipula que los acusados de delitos atroces comparezcan ante tribunales especiales. Por otro lado, también está previsto que se implementen programas de reforma agraria. Las Farc participarán junto al Gobierno de impulsar planes de sustitución de cultivos ilícitos.

¿Y el Gobierno? "Ahora que las Farc cumplieron su palabra de dejar las armas, es posible que con el tiempo el Estado y los grupos de poder colombianos cumplan su parte del acuerdo y hagan una megainversión para desarrollar el campo y democratizar la política. Esto ayudaría a que varios de los motivos para la actual desconfianza desaparezcan", explica León. El problema para Santos es el reloj: cuenta con poco tiempo. En 2018, hay elecciones presidenciales en el país y los precandidatos de Uribe ya han empezado a hacer campaña bajo la promesa de modificar los acuerdos si ganaran, explica la periodista en el NYT. Asimismo, personas allegadas al Gobierno del mismo Santos han adoptado un discurso revisionista. Este escenario hace que el Presidente deba acelerar la implementación de los acuerdos de paz para consolidar los avcances logrados. "Pero a un Santos con muy poco oxígeno político, una situación económica difícil y un gobierno que no se ha destacado por su capacidad de ejecución, le será difícil pedirles a los colombianos que le digan Sí a lo que el año pasado dijeron No", explica León.

Está pendiente la aprobacion de varios proyectos de ley en el Congreso colombiano que tienen que ver con el Acuerdo de Paz. El Gobierno necesita tratar de mantener las mayorías para que estos sean aprobados sin problemas. "Una tarea que no parece nada fácil, teniendo en cuenta la coyuntura política preelectoral y la necesaria reorganización de fuerzas de coalición de un gobierno, que están más allá que acá", explicó el diario El Espectador.