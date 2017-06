Peña tiró un vaso al hablar de Cristina ("¿estás nerviosho?", chicanean los K)

Mientras brindaba una conferencia de prensa en Olivos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, protagonizó este miércoles (28/06) un blooper, justo en el momento en que estaba criticando a Cristina Fernández, tras ser consultado sobre la candidatura de la ex presidente. El funcionario, evalentonado con los cuestionamientos, accidentalmente volcó un vaso de agua y provocó las risas de los presentes.

“Creemos que la ex presidenta tiene que ser ella la que pueda explicar a la sociedad lo que hizo, lo que no hizo, lo que tiene pendiente de cuentas en muchos lados. Obviamente sabemos que en mucha gente genera cierta irritación, la sensación de esto de no hacerse cargo de nada de lo que pasó, ni ninguna autocrítica, ni ninguna explicación por todos los múltiples casos de corrupción”, lanzó Peña.

Y agregó: “en una democracia ha reglas, y esas reglas… uy perdón… permiten tirar el vaso, y también permiten que ella pueda ser candidata”, dijo levantando la copa que había volcado sobre la mesa.

En Twitter, los usuarios kirchneristas aprovecharon para chicanear al funcionario, con el célebre "¿qué te pasa, estás nervioso?", que popularizó Néstor Kirchner al fustigar a Clarín.

(VIDEO) Le tienen terror: Marcos Peña se puso tan nervioso que tumbó un vaso de agua miedo a candidatura de Cristina https://t.co/ZDghBCD5pa — LEO PAPANDREA (@LEOLP9) 28 de junio de 2017

(VIDEO) Marcos Peña tumbó un vaso con agua cuando le preguntaron por la candidatura de CFK. ¿Qué te pasa Marquitos,… https://t.co/Ia3PbYlBXv — Diario K (@DiarioK_) 28 de junio de 2017

Jajajaja q pasó @marquitospena Marcos Peña,te pusiste neviosho cuándo te la nombraron?.

Terror A CFK le tienen. pic.twitter.com/ZqnCySmMZf — IndioK (@maximilianog83) 28 de junio de 2017

Que te pasa Marquitos estas NERVIOSO !!!!! — Benja (@goyigra61) 28 de junio de 2017

Marcos Peña '¿Estás nerviosho?': A Peña le preguntaron por Cristina y revoleó el vaso en plena conferencia @marquitospena pic.twitter.com/V4IFA7rGMt — #VotoUnidadCiudadana (@LuisMartinez678) 28 de junio de 2017