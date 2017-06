"La recuperación económica es amarreta, pero está"

El economista Miguel Bein estimó este miércoles que si bien se da de forma lenta y "amarreta" la recuperación económica de la Argentina se está produciendo".

Por otro lado, el exasesor del proyecto presidencial de Daniel Scioli, consideró que la inflación terminará por encima de los deseos del Gobierno, pero que aún así no debería hablarse de un "fracaso" ya que se ubicaría en cerca de la mitad de lo que fue el año pasado.

"Así como la inflación está bajando más despacio de lo que se esperaba, la economía también se está recuperando más despacip de lo que se esperaba", dijo el economista en diálogo con radio Mitre.

"La recuperación está, es del 1% trimestral sobre una economía que el año pasado cayó mucho. En un país que tiene los indicadores que tiene, la verdad es que la impaciencia es el estado natural de los agentes económicos, de los que no llegan a fin de mes. Tenés que vivir con esa impaciencia. La economía se está recuperando despacio pero sin duda se está recuperando. Va a cerrar el año con un crecimiento de dos y medio, 2,7 o 2,8, que es una recuperación amarreta, que no entusiasma, pero no por eso se puede decir que la economía no se está recuperando", dijo.

Con respecto a si la campaña electoral puede afectar el desempeño de la economía, Bein consideró que "puede afectar el humor de los mercados. Pero tampoco cuando el humor de los mercados era fantástico tampoco generó una gran recuperación".

"Evidentemente va a haber ruido todo el tiempo en los programas de televisión. Le dicen al ministro de Finanzas del delirio de emitir un bono a cien años. No creo que pase a mayores a medida que se vaya viendo la tendencia en las encuestas", estimó.

En cuanto a la inflación, Bein dijo que las mediciones de su consultora apuntan a una previsión del 1 o 1,1% para la inflación de junio, a pesar de que el Gobierno la calcula en en torno al 1,5%.

"Yo tenía una previsión del 1%. Aparentemente por lo que dijo Nicolás Dujovne va a dar un poco más para arriba", dijo Bein y consideró que si ese resultado es el que "se deduce de la política monetaria del Banco Central, no sería tan alto"

"Esto hay que ponerlo en el contexto de cual es la inflación que se espera para este año, 1,4% es 19% anual", dijo y le restó gravedad a que la inflación pudiera terminar por encima del 17% que proyecta el Gobierno. "Si vos te ponés una meta de 15 o 16 y cuando tenés 19 o 20 lo vivís eso como un fracaso es un problema de cómo te posicionás vos frente a las expectativas. Pero la verdad es que la inflación del año está cerrando en la zona del 21%, que es la mitad del año pasado", dijo y agregó que "si se sigue trabajando con seriedad el año que viene vamos a tener unos puntos más para abajo."

Bein citó la "puja distributiva" y aumentos de tarifas que impactan en los costos de las empresas, por lo que es "lógico" que la inflación baje "con lentitud". "Creer que la Argentina puede ir en dos o tres años a una inflación internacional es poco realista."