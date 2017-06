Rusia e Israel, los únicos países que confían en Trump más que en Obama

El Presidente estadounidense, Donald Trump, y sus políticas, son ampliamente impopulares alrededor del mundo. Así lo demostró una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew entre el 16/2 y el 8/5,. en 37 países del mundo. El estudio, publicado el lunes (28/6) se centró en medir la confianza global en Trump y sus políticas. Sólo un promedio del 22% de los encuestados dijo tener fe en Trump como líder de USA en los asuntos internacionales. Este número contrasta agudamente con el de su antecesor, Barack Obama, quien durante los úlitmos años de su presidencia, gozaba de un alto nivel de confianza por parte del mundo (64%), explicó Pew en el comunicado que lanzó junto al estudio.

El declive en la confianza que le tienen los públicos globales al Presidente estadounidense es especialmente pronunciado entre algunos de los aliados más cercanos a USA en Europa y Asia, así como en los países vecinos, México y Canadá. Por otro lado, de entre los 37 países encuestados, Trump tiene un promedio de confianza más elevado que Obama en solamente 2 países: Rusia e Israel. Este es un dato paradójico, teniendo en cuenta que en el alineamiento de Medio Oriente, Rusia es aliado del régimen de Bashar al-Assad en Siria y de Irán, el mayor enemigo declarado de Israel. Algunos de los países donde Trump recibió las peores notas son México, España, Suecia, Alemania, Francia, Turquía y Chile. Trump sí recabó una buena imagen en Filipinas, Vietnam, Kenia, Tanzania y Nigeria, además de Rusia e Israel.

"A los ojos de la mayoría de la gente encuestada alrededor del mundo, el nuevo ocupante de la Casa Blanca es arrogante, intolerante y hasta peligroso -explica el comunicado de Pew-. Entre las características positivas testeadas, su índice más alto fue el de ser un líder fuerte. Menos personas creen que es carismático, bien calificado o que le importen las personas comunes."

Pero Trump no fue el único líder mundial sobre el que trataba la encuesta. Se exploró también la actitud de los públicos globales con respecto al Presidente chino, Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladimir Putin y la canciller alemana, Angela Merkel -apodada por muchos la "líder del mundo libre" a partir del triunfo de Trump-. Los resultados demuestran que Trump no es el único líder mundial en el que los públicos globales no confían. Jinping y Putin también obtuvieron porcentajes pobres -aunque ninguno tan bajo como Trump-. Entre las 37 naciones encuestadas, un promedio del 28% dijo confiar en el Presidente chino y un 27% dijo hacerlo en Putin. En contraste, Merkel obtuvo un promedio del 42% en confianza.

Argentina

En Argentina, 7 de cada 10 encuestados dijo que considera a Donald Trump "peligroso". Sólo un 13% confía en el liderazgo global de Trump; un 82% piensa que es arrogante y un 78% intolerante. "La confianza en el presidente Donald Trump es particularmente baja en América latina. En ningún país de los siete que encuestamos más de dos de cada diez personas dicen que tienen confianza en el presidente. Es tan baja como en los países europeos", dijo Jacob Pushter, del Centro Pew, al diario La Nación. "La Argentina está entre los países donde hay menos confianza en el presidente de Estados Unidos", agregó Pushter.