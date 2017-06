Lo de la “bicicleta amarilla” ya no es joda

"What is the craziest" (cuál es el más loco) fue la ridiculización que hizo del bono de los 100 años el editor del 'Financial Times', Robin Wigglesworth. Inmediatamente después Daniel Pardo escribió para BBC Mundo desde Buenos Aires explicó en tono zumbón cómo funciona la bicicleta financiera que, según afirma, simboliza al gobierno de Mauricio Macri. Las Lebacs emitidas en cantidades industriales por el BCRA para financiar el déficit fiscal, pagan 26,5% a los inversores que cambian dólares “planchados” para quedarse con una tasa anual del 20% limpio de polvo y paja, sin que la "fiesta financiera" resultante se traduzca en nuevas empresas o infraestructura. Al ex ministro K y en gran parte responsable del argumento macrista que se está pagando la fiesta populista que legó CFK, Axel Kicillof le apesta al megacanje del 2001, que terminó en el corralito, el default de la deuda, los 2 canjes de bonos que hizo el kirchnerismo en 2005 y 2010 y el actual presidente del BCRA, Federico Sturzenegger procesado, a quien el ministro de Finanzas Luis Caputo acaba de hacerle la posta judicial. Lo peor es que tanto pedaleo no detuvo la inflación sino que se nutre de ella y que los dólares de lo poco que funciona en el país, las agroexportaciones, se los llevan importaciones que podrían evitarse, turismo y compras en el exterior. “Muchos argentinos temen un escenario como el de los años '70 y '90, cuando las ´corridas´ resultaron en megadevaluaciones e hiperinflación”, advierte Pardo y no es nada gracioso.

Miércoles 28 de junio de 2017