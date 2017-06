Sol Pérez ahora va por Brián Sarmiento para el Bailando

Considerada ‘La Chica del Momento’, María Sol Pérez, más conocida como ‘La Chica del Clima’ en TyC Sports o ‘La Sobri de Pérez’, levanta temperatura todas las mañanas dando el pronóstico del tiempo y se lleva todos los suspiros de sus seguidores en la redes sociales Twitter e Instagram por su infartantes producciones.

Desde que saltó a la notoriedad, a Sol Pérez siempre la atribuyeron amoríos con futbolistas ya hace unos meses atrás salió a despejar todo tipo de rumores que la vinculaban con el delantero de River, Lucas Alario, aunque confesó en una entrevista que “es muy lindo”.

Ahora, la bella rubia depliega todo su talento y sensualidad en la pista de Bailando por un Sueño de ShowMatch y para el ritmo de salsa de a tres convocó nada más y nada menos a que un futbolista.

El hombre afortunado será el futbolista de Banfield, Brián Sarmiento quien comenzará con los ensayos para someterse a las intensas críticas del jurado.

“Le tengo fe al trío. Brian me dijo que promete para la salsa y mi bailarín lo va a revolear. Espero que no se vaya de vacaciones porque si no lo voy a buscar de los pelos para que baile”, adelantó la bella rubia.

El futbolista viene de jugar un gran campeonato con el Taladro y tuvo mucha repercusión en redes sociales con su baile “Tamo activo”.