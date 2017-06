¿Se cae el pase de Pavón? Zenit y Boca no se ponen de acuerdo

Con la finalización del campeonato de Primera División 2016-2017 que lo tiene a Boca campeón, el mercado de pases de futbolistas ya está en marcha y River Plate es uno de los clubes que está cerca de romper el mismo con las incorporaciones de Germán Lux, Javier Pinola e Ignacio Scocco.

Por el lado del campeón, la inminente transferencia del delantero Cristian Pavón al Zenit, de Rusia, se frenó este miércoles (28/06) ante una nueva contraoferta de Boca Juniors y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Sin embargo, Pavón, de 21 años, tiene una cláusula de rescisión de contrato por 18 millones de euros firmada el año pasado y los rusos avisaron que priorizarán la compra del volante Leandro Paredes (Roma, Italia).

Si bien la operación quedó “stand by” tras el nuevo pedido de la dirigencia encabezada por Daniel Angelici, que le solicitó 22 millones de euros limpios para las arcas de su club, las partes son optimistas de cara al final de la operación y por eso Guillermo Barros Schelotto solicitó dos delanteros en este mercado de pases ante la inminente salida de Pavón y de Ricardo Centurión, por quien no se hará uso de la opción de compra, según dio a conocer este miércoles un cable de la agencia oficial Télam.

El pase del delantero nacido en Córdoba y formado en el fútbol juvenil de Talleres, donde debutó a sus 17 años, fue comprado por Boca en 2014 en 1,5 millón de dólares y cedido a préstamo 6 meses a Colón de Santa Fe, con el que ascendió a Primera División.

“El ofrecimiento escrito está, de 18 millones. Estamos tratando de mejorarla”, admitió esta tarde Fernando Hidalgo, quien señaló por TyCSports que el martes 27/06 se reunió con Matías Ahumada, tesorero de Boca, fijando la cláusula de rescisión.

“Hay un camino largo por delante. Recién está empezando una negociación que empezó el día de ayer”, sostuvo. Zenit se lleva a Sebastián Driussi en unos 15 millones de euros.

En otro orden, el goleador del campeonato y del 'Xeneize', Darío Benedetto reconoció que “no hay ofertas formales” por sus servicios frente a los rumores de su posible venta.

“Angelici sabe muy bien cómo pienso y cómo me manejo. En la fiesta estábamos disfrutando de la fiesta, no era momento de hablar de eso”, avisó en una nota con radio Belgrano. “A mí me gustaría, y más allá de eso tengo contrato y no hay ninguna oferta concreta, así que no podemos hablar de otra cosa que de mi continuidad en Boca”, aclaró.

En las últimas horas los medios portugueses señalaron el interés de Benfica, actual tricampeón, para contar con el ex punta de Arsenal de Sarandí y América, de México. De esta manera, el 'Mellizo' se ilusiona con mantener a uno de sus pilares en la construcción del título del campeonato de Primera División, en el que marcó 21 goles.

Boca ya hizo la propuesta por el mediocampista Guido Pizarro, de Tigres de Monterrey.

A medida que transcurría la tarde trascendió que Boca podría aprovechar la deuda que tiene de Cruzeiro con Huracán, con una sanción de FIFA en ciernes si no cumple, para ir por el delantero Ramón “Wanchope” Abila. A mediados del mes próximo vence el plazo para que Cruzeiro le abone a Huracán 1,5 millones de dólares más intereses como parte del pago de 50 por ciento del pase.

El martes 27/06 estuvo el representante de Abila, y también de Carlos Tevez, Adrián Rouco, con el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien viajará en agosto a China en busca de un encuentro con Tevez.