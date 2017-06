Baradel: "La propuesta del 27,4% demostró que tenían dinero"

Roberto Baradel, de SUTEBA destacó que el Gobierno de María Eugenia Vidal "mejoró la propuesta" con el 27,4% ofrecido este miércoles 28/7, de aumento y supeditó el acuerdo a la voluntad de los docentes.

"Son los docentes los que van a decidir en toda la provincia de Buenos Aires, es una propuesta que mejora las anteriores, contempla el pago a los jubilados, se perfora el techo que quería imponer el gobierno", remarcó en diálogo con los medios en la tarde.

El titular de SUTEBA se mostró conforme con la nueva propuesta, pese a que remarcó que "sigue siendo insuficiente" ya que apunta a que ningún docente cobre un salario por debajo de la línea de pobreza.

La consolidación salarial es de 24% para el 2017: un 21,5% en dos tramos que incluye cláusula gatillo por inflación, más un 2,5% de recupero por la pérdida del poder adquisitivo de 2016. La propuesta incluye un 3,4% por incorporación de dos sumas fijas a cuenta de futuros aumentos paritarios que se abonaron en marzo y mayo y no serán descontadas, más otros dos pagos de 800 pesos en agosto y octubre para compra de material didáctico, por lo que el incremento se eleva a 27,4%.

Baradel valorizó que corrieron el techo del 20-21 por ciento que imponía el gobierno de Vidal, que no está en discusión la paritaria de 2018/2019 y que tampoco se puso sobre la mesa la suma por presentismo. "Estamos discutiendo la devolución de los descuentos", puntualizó Baradel sobre otro tema candente en la relación gremios docentes y gobierno bonaerense. En tanto, la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, dijo que la propuesta "no es superadora pero sí está mejorada, porque ha habido un reconocimiento al 2016 que conformará el salario, que se suma a la oferta para el 2017".

"También se han despejado aquellos componentes que rechazamos categóricamente en las reuniones anteriores que fueron 14 en total desde principios de febrero, ya no consta de una negociación plurianual hasta el 2019 como se pretendía, se circunscribe al presente año, no hay cifras en negro y no existe como componente del salario el presentismo y el ausentismo", destacó.