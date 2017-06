Finalmente, Odebrecht se retira del soterramiento del Sarmiento

En medio del escándalo de las coimas, Odebrecht vende su participación en el soterramiento del Sarmiento, la única obra importante que le quedaba en el país. Ahora el Consorcio Nuevo Sarmiento estaría a cargo de la italiana Ghella, con el 70,4% de las acciones; la empresa local Sacde (ex Iecsa) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante. El Gobierno recibió la nota de Ghella pidiendo la aprobación de la transferencia, para la cual "no habría problemas". Sin embargo, desde Transporte aclararon que ello "no exime a Odebrecht de ningún tipo de responsabilidad civil ni penal en el caso de que la tenga respecto de la licitación del Sarmiento".

