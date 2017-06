La hija de 'Momo' Venegas, contra Moyano: "¡Andate traidor, hijo de puta!"

El fallecimiento de Gerónimo 'Momo' Venegas el pasado lunes (26/06) fue motivo del arribo de distintas personalidades destacadas de la política nacional, que se acercaron a la ciudad de Necochea para dar sus condolencias a la familia.

Atrás de la vicepresidente Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, llegó el sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano. Y contra él apuntó la hija del Secretario General de la UATRE, María Eva Venegas.

moyano.jpg

En menos de 15 minutos, Moyano salió del edificio y luego de una breve charla con Cuatro Vientos en la que expresó que Venegas "era un hermano” subió a su auto y se retiró de la ciudad.

Tal como informa el portal necochense, María Eva aseguró que lo "echó por traidor, hijo de puta”.

Según confió la hija del líder de Partido Fe a ese medio, Moyano debió irse enseguida. "Él me conocía por mi papá, como siempre estaban juntos con mi viejo cuando ellos eran amigos”, manifestó y agregó que "en ese momento él me decía que yo era la sobrina”.

Pero las diferencias políticas de los últimos tiempos entre ambos sindicalistas los llevaron por caminos diferentes. "Cuando él hace lo de la CGT, que le había dicho a mi papá que no lo iba a hacer, mi papá nunca le más le atendió el teléfono”, disparó.

"Yo nunca se lo perdoné y mi papá tampoco. De hecho, él había borrado su teléfono”, expresó y agregó que "este último tiempo estuvieron peleados. Mi papá no lo quería ver más”.

Furiosa, continuó: "Yo no sabía, no tenía ni idea de que iba a venir. Supuestamente, no. Estaban esperando que llegara Michetti. Entró, cuando me vio a mí me dijo ‘María Eva querida’”. Esto no fue tomado como un buen gesto y María Eva le gritó: "¡Andate de acá, traidor, hijo de puta. Sos un traidor, no me podés decir eso, sos un traidor hijo de puta!”.

"Lo ensuciaste a tu amigo y mi padre se fue de acá pensado que eras un traidor y yo no perdono. Andate ya de acá”, fue una de las consideraciones hacia Hugo Moyano.

"No le dejé ni tocar el cajón, dio media vuelta y se fue”, agregó a Cuatro Vientos.

"Fue una cosa que duró cinco segundos en el velatorio”, detalló

"Quedate tranquilo que yo no me olvido que sos un traidor, hijo de puta”, cerró ante los familiares, sorprendidos.

Para tn aclaró q los aplausos no fueron para el fueron para La vicepresidente q venía atrás — Maria Eva venegas (@EvaVenegas10) 29 de junio de 2017