Herencia del Momo: Ayala en UATRE pero ¿y la obra social?

Sindicalista que apoyó a Eduardo Duhalde y fue el más importante integrante de las 62 Organizaciones Peronistas luego de Lorenzo Miguel, Gerónimo Venegas lideró el acercamiento del gremialismo peronista a Mauricio Macri. En el interín, los K hasta lo imputaron y detuvieron. Él creó el Partido FE que integra Cambiemos, y se distanció de Hugo Moyano porque no lo acompañó en el giro. De todos modos, Moyano mantiene una relación muy cercana a Macri, que permitió que su yerno, Claudio Tapia, presida la Asociación del Fútbol Argentino. Pero, según María Eva Venegas, Moyano traicionó a su padre y por eso no permitió su ingreso al velatorio ("traidor hijo de puta”). Ella le dijo a Juan Aleman, director de 4Vientos: "El me conocía por mi papá, como siempre estaban juntos con mi viejo cuando ellos eran amigos. En ese momento él me decía que yo era la sobrina. Cuando él hace lo de la CGT (N. de la R.: ¿se refiere al triunvirato que impidió la secretaría general para Venegas?), que le había dicho a mi papa que no lo iba a hacer, mi papa nunca le más le atendió el teléfono. Yo nunca se lo perdoné y mi papá tampoco, de hecho él había borrado su teléfono. Éste último tiempo estuvieron peleados, mi papá no lo quería ver más”. De todos modos, la cuestión es quién se queda con UATRE y OSPRERA. Juan Aleman escribió al respecto:

NECOCHEA (4Vientos). Tras el fallecimiento este lunes del líder sindical Gerónimo "Momo" Venegas, el secretario adjunto de la UATRE nacional, Ramón Ayala, será quien quede al mando de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Ayala junto al secretariado del gremio rural argentino estuvo en el funeral realizado en Necochea este martes.

"Solo nos queda pedirle a Dios que nos de fuerza y nos permita estar a la altura de las circunstancias por que reemplazar a semejante figura creo que nos va a costar mucho” señaló en declaraciones a la prensa Ayala.



Agregó que "fue el hombre que a través de la militancia, de la participación y el esfuerzo por la misma logro instalarla. Tanto a nivel gremial como político logro instalar a la UATRE. Hoy nos deja un gremio totalmente instalado, respetado y reconocido y ese fue un poco el sacrificio que realizo el compañero durante toda su vida”.



Ayala garantizó además el compromiso de la UATRE de ejecutar una serie de obras que fueron proyectadas durante la gestión de Venegas, como la reparación del Hotel Marino y el Polideportivo de UATRE.



OSPRERA

A Ayala el puesto "le corresponde por estauto y está en condiciones de hacerlo", confirmó el Intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, cuyo nombre fue barajado para ocupar la presidencia de la obra social Osprera.

"La obra social, como todos saben, es independiente del gremio, y se verá quién se hará cargo", indicó Salazar, todavía conmocionado por la muerte del titular de Uatre y Osprera, y aseguró que "hay compañeros, delegados, empleados, gerentes que tienen la preocupación lógica por lo que viene, porque somos la segunda obra social del país con 1.400.000 afiliados".

En ese sentido, confirmó: "Me han llamado preocupados por lo que va a pasar", y aseguró: "Tengo sentimientos encontrados porque estuve 25 años al frente de la obra social cuando Venegas viajaba mucho por el país".

"La gente me eligió, y yo no le voy a dar la espalda a la gente de San Pedro", sentenció Salazar y expresó: "Voy a colaborar con todo lo que sea necesario en Osprera pero hoy mi principal preocupación es seguir trabajando en San Pedro. Esa es mi prioridad".