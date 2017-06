Darse cuenta, el desafío de las elecciones de medio término

PARANÁ. La particular mirada argentina acerca de la convivencia democrática, ha hecho que nos enamoremos de las jornadas electorales y no somos capaces de modificar el sistema electoral, para trascender la etapa inicial del advenimiento de la democracia.

Este principal síntoma de nuestro atraso frente a las demandas sociales, hace que estos tiempos de cierres de listas para las elecciones de medio término se hayan transformado en un verdadero escollo para solucionar los problemas de la gente. Cualquier medida que se tome en este marco, no podrá ser dimensionada en sus objetivos ni en sus fundamentos.

Nuestra participación en la integración de listas para las PASO, nos permitió ver desde adentro el mecanismo elaborado por una clase dirigente del siglo XIX y que mucha de la nueva dirigencia, en el siglo XXI pretende sostener a cualquier precio. No es casual y queremos compartirlo.

El anacrónico sistema de armado de listas, de inscripción de las mismas y habilitación, organizado sobre la lógica de dominador y dominado, no se condice con una sociedad que ha avanzado en las demandas de derechos ciudadanos y en el desarrollo de la acción comunicativa. Si hasta hoy, tenemos dirigentes que no fueron capaces de realizar una reforma electoral acorde a los tiempos que corren, Alerta ciudadanía en las próximas elecciones!, no lo quisieron hacer porque se sienten amenazados en sus propios intereses.

La verdad, se siente vergüenza ajena participar y que te transformen en cómplice indirecto de semejante atropello al ciudadano.

En una democracia madura no hay que temerle a la participación ciudadana, es la única que puede sanear y hacer crecer a la democracia. Es de cuestionarse por qué tanto interés en que no haya elecciones internas o PASO para la designación de candidatos y esto merece un análisis más profundo.

Las listas sábanas únicas contienen los nombres de quienes pueden manejar la voluntad ciudadana y es una triste muestra de la decadencia democrática que vive un país. Las PASO son una herramienta de salida para la participación ciudadana, una medida remedial a la disolución de los partidos políticos como ámbitos adecuados para el debate de ideas.

Los treinta y cuatro años de democracia no han alcanzado para romper con la lógica autoritaria del mesianismo político y convertir al ciudadano común en un botín de guerra a la hora de poner en marcha una elección. En esta cuestión no hay diferencias entre los viejos políticos y los que vienen proponiendo la nueva política. Han demostrado una coincidencia fatídica en el acto electoral que se avecina: conservar el poder en unas pocas manos mezquinas y cómplices de un país sumergido en la pobreza.

Esta lamentable conducta política que se mira en su propio espejo, no les permite ver a los dirigentes la realidad y por lo tanto no les permite darse cuenta de la falta de credibilidad y desprestigio del que son objeto dentro de la ciudadanía que empezó a involucrarse con el proceso electoral.

Armaron las listas oficialistas con el criterio de que se va a plebiscitar la gestión y eso es un desprecio total por la capacidad ciudadana. Una elección de medio término es para facilitar la participación, profundizar los controles y aportar nuevas ideas. No se entiende que quieran mostrar en sus listas nombres que ya estuvieron y nombres que están en la gestión como muestra del hacer político. Los que estuvieron, porque la mayoría debe rendir cuentas ante la justicia, otros fueron cómplices de los actos de corrupción más grande de la historia argentina y los que están, porque todavía tienen deudas pendientes fundamentalmente en educación y salud.

Las elecciones de Diputados Nacionales que comenzarán con las PASO en el mes de agosto, deberán dar cuenta de la capacidad de los candidatos para proponer nuevas ideas y el compromiso con la elaboración de políticas públicas.

Si la clase dirigente no se da cuenta, el ciudadano debe Darse Cuenta.