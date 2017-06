Marcha atrás en el cambio de horario en el subte

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Luego de una reunión realizada en la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, representantes de Metrovías, SBASE y trabajadores del subte acordaron que no habrá cambio de horario de la red de subterráneos que el Gobierno porteño tenía previsto que comenzara a regir desde julio.



A principios de mayo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció, junto al ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, que correrían el horario del servicio del subte media hora más tarde, entre las 5:30 y las 23:30, para captar a más estudiantes universitarios nocturnos. Sin embargo, descartaron la idea de extender el horario, como ocurre en otras ciudades porque eso implicaría aumentar los subsidios en el pasaje y porque aprovechan para realizar obras durante la noche.



En este sentido, los metrodelegados nucleados en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) plantearon que no iban a aceptar el corrimiento del horario, pero sí a la extensión, aunque se tomaría más gente ante el incremento de las tareas. Otro motivo por el cual no quieren correr el horario de comienzo del servicio es debido a que “a la gente de 5 las dejás sin subte”.



Desde el sector gremial aseguran que "si bien correr el horario de cierre posibilitaría que mucha gente que acude a las universidades pueda acceder al servicio, iniciar el servicio 5:30 perjudicaría a muchos usuarios de la primera mañana".



De lunes a viernes, el horario promedio de las líneas es de 5:00 a 23:00 y con la medida anunciada por el Gobierno pasaría de 5:30 a 23:30. La idea es captar a los estudiantes universitarios que se quedan sin servicio a la noche, para llegar a unos 50.000 usuarios según los funcionarios porteños.



El Gobierno considera que no es viable por ahora extender el horario del subte, ya que de noche se realiza la mayor cantidad de obras. "Como en el día 1.200.000 pasajeros utilizan las líneas , de noche, más de 1.200 empleados realizan las adecuaciones y obras", señalaron. Las mismas tienen que ver con recambio de vías, potencia, señales, etc. También conllevaría a aumentar la parte subsidiada del pasaje, lo que implicaría un aumento del mismo.



En tanto, en los próximos días deberá tratarse en la Legislatura la unificación de diversos proyectos en comisión. Entre ellos, hay uno que plantea que para los sábados domingos y feriados el servicio funcione hasta las 3:00 de la mañana.



En este sentido, en comparación con otros subterráneos del mundo, el porteño funciona entre 17 y 18 horas diarias, mientras que en Nueva York lo hace las 24 horas; en San Pablo, entre 20 y 21 horas diarias y en la Ciudad de México, 19 horas por día.