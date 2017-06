Merkel calienta motores frente a Trump, Putin y Erdogan de cara al G-20

Hamburgo

La ciudad de Hamburgo, donde se llevará a cabo la doceava cumbre G-20 entre el 1/7 y el 8/7, es sumamente importante a nivel histórico debido a su puerto, el segundo más grande de Europa, según Wikipedia. El nombre completo de Hamburgo, explica Wikipedia, es "ciudad libre y hanseática de Hamburgo". Esto es por su historia como miembro de la liga medieval hanseática y como Ciudad Imperial Libre del Sacro Imperio Romano Germánico, y también por el hecho de que es una ciudad-estado y uno de los 16 estados federados de Alemania. La "ciudad libre y hanseática" se viene preparando para el gran evento del que será anfitriona: unidades de policía han sido convocadas de todas partes de Alemania para encargarse de la seguridad en el G-20. Recordemos que en 2016, hubo varios ataques terroristas en Alemania y en países vecinos, como cuando un camión atropelló a propósito a las personas que hacían sus compras navideñas en un mercado en Berlín. Estado Islámico se adjudicó ese ataque. La violencia perpetuada hizo que muchos alemanes cuestionaran duramente la política de recepción de inmigrantes y refugiados implementada por la canciller, Angela Merkel. Sin embargo, a pesar de la preocupación que suscita el tema de la seguridad, parte de las fuerzas de seguridad no parecen haber estado tomándolo tan en serio. Esta semana trascendió que 3 unidades de la policía de Berlín que habían sido enviadas a Hamburgo, fueron despedidas de la seguridad del evento por haber "tenido sexo en público y orinado en vallas". Así, antes de empezar, el G-20 ya produjo su primer pequeño e inofensivo escándalo. La elección de la ciudad no es casual. Según Reuters, Merkel la eligió para enviar un mensaje de apertura. "Fueron las discotecas de Hamburgo, cuya historia se rastrea hasta en los tiempos medievales y que fue brutalmente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, la que ayudó a lanzar a los Beatles", explica Noah Barkin de Reuters. La apuesta es fuerte para Merkel: al elegir llevar a cabo la cumbre en el centro de Hamburgo, a diferencia de la mayoría de los países que la celebran en sitios aislados de los manifestantes, incrementa las complicaciones para la policía y los riesgos en seguridad. Pero Merkel podría estar queriendo mostrarle a más de uno de sus homólogos, que las protestas son parte sana de una democracia. "Lo que está en juego en la cumbre del 7-8 de julio es mucho para Merkel, quien está en el medio de una campaña federal y no puede costearse el lujo de que haya fotos de caos y falta de harmonía. Su relación con 3 de los participantes de más alto perfil, Trump, el Presidente ruso, Vladimir Putin, y el turco, Recep Tayyip Erdogan, es tensa", explicó Barkin.

Merkel calienta motores

Angela Merkel estuvo hoy calentando motores, haciendo alusiones críticas a las políticas de Donald Trump. La canciller alemana -considerada por muchos la "líder del mundo libre" frente al avance de los populismos en el mundo, desde que triunfara el Brexit en Gran Bretaña y Donald Trump se convirtiera en Presidente de Estados Unidos-, ya había hecho en el pasado declaraciones (sin mencionar nombres) que parecían ser claras referencias al Presidente estadounidense. Es que ambos líderes no podrían estar más lejos el uno del otro en un amplio espectro de temas: desde cambio climático hasta política migratoria. En mayo Merkel, después de cruzarse 2 veces con su homólogo estadounidense (en la minicumbre de la OTAN en Bruselas y en la cumbre G-7 en Taormina), dijo durante un acto en una cervecería de Munich que los días en los que el continente podía depender de otros para su seguridad, estaban "acabados hasta cierto punto. Eso es lo que experimenté en los últimos días." En la reunión de la OTAN, Trump había cuestionado a los líderes europeos pòr su bajo gasto en defensa y había evitado ofrecer la garantía incondicional para la seguridad europea. Luego, en el G-7, se negó a apoyar el Acuerdo de París -del que se retiraría completamente a la semana siguiente-. En esta ocasión (29/6), la canciller alemana utilizó la tribuna del Bundestag (Parlamento alemán) para lanzar un ataque velado contra el proteccionismo de Trump y su decisión de abandonar el Acuerdo de París. “Aquellos que creen que el proteccionismo y el aislacionismo son la solución para los problemas del mundo cometen un grave error”, dijo Merkel, previo encontrarse con varios mandatarios europeos para consensuar una estrategia para el G-20 (incluidos el Presidente francés, Emmanuel Macron, el Presidente español, Mariano Rajoy, la primera ministra británica, Theresa May, y los líderes de Holanda y Noruega). "No vamos a quedarnos esperando hasta que el último se convenza con las pruebas científicas disponibles de que el cambio climático es una amenaza", apuntó, sarcástica, la canciller ante el Bundestag. El de Trump y Merkel va a ser uno de los muchos encuentros incómodos que habrá en este G-20 -estarán presentes en el mismo evento; aunque aún no se sabe si habrá reunión bilateral-.



Martin Schulz: Trump, Putin y Erdogan, 3 líderes autocráticos

Recientemente, Martin Schulz -candidato del Partido Socialdemócrata a las elecciones generales de septiembre en Alemania y expresidente del Parlamento europeo- dijo con todas las letras algo de lo que Merkel esboza a veces de manera indefinida en sus declaraciones: tanto Trump como Putin como Erdogan se comportan como líderes autocráticos. La Unión Europea, planteó, debe fortalecerse en respuesta al debilitamiento de la democracia en USA, Rusia y Turquía. Tanto Schulz como Merkel se oponen a la agenda proteccionista de Trump, quien prometió renegociar los acuerdos multilaterales de comercio para hacerlos más favorables a su nación. El tema será central en esta cumbre del G-20. Merkel dijo que los mercados abiertos y el libre comercio eran un foco clave de la presidencia alemana del G-20 (recordemos que el año que viene le toca a Argentina).



Merkel y Francisco

Ya 3 semanas antes de la cumbre G-20, Merkel se había encontrado con otra figura que si bien no estará presente en el evento, es una de las más influyente del mundo en este momento: el Papa Francisco. Se trata de "la cuarta vez que la canciller tiene una audiencia privada con el Papa y la sexta ocasión que se reúne con Francisco en Roma", explica Christopher Strack de Deustche Welle -señal de la afinidad que existe entre ambos-. Tanto el Papa Francisco como Merkel gozan de una mejor imagen a nivel mundial que otros líderes. Según el Centro de Estudios Pew, un promedio del 60% de la población mundial tiene una opinión favorable del pontífice. Angela Merkel goza de un promedio del 42% en confianza a nivel global. Ni Trump, ni el Presidente ruso, Vladimir Putin, ni el chino, Xi Jinping, superan el 30% (el que está más abajo es el estadounidense). "A excepción de lo que ocurre con el Gobierno italiano, esta regularidad de encuentros (entre Merkel y el Papa) no tiene parangón. Por norma general, los únicos presidentes o jefes de Estado que han conseguido que se abra la posibilidad de un segundo cara a cara en una reunión privada lo hacen después de algunos años del primer encuentro", explica Strack. "Tres semanas antes de la cumbre del G-20, en Hamburgo, Merkel también viajó para ver a Francisco en su rol de presidenta del grupo. El Papa, que viene de la Orden Jesuita, y la hija de un pastor de la antigua Alemania Democrática (RDA), han desarrollado una buena relación. Muchos critican la política de refugiados de Merkel, pero la canciller mantiene los fundamentos cristianos de amor al prójimo en alto y provoca a más de alguno en Alemania y Europa. Es la intercesora más prominente en la lucha por la supervivencia de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU. Está especialmente involucrada en lo relacionado a África, también lo está en los intereses de Europa. Ambos aspectos le han agradado a Francisco, que quizás es radical, aunque está lejos de ubicarse a la izquierda", agregó.



A Erdogan le prohíben brindar discurso en Alemania

Tampoco estará Merkel en su salsa cuando se cruce con el Presidente ruso, y menos con el turco, Recep Tayyip Erdogan -se espera que ambos atiendan al evento, aunque aún no se sabe sobre reuniones bilaterales entre ninguno de ellos-. El secretario de Exterior alemán, Sigmar Gabriel, aseguró hoy en Moscú que a Erdogan no se le permitirá brindar un discurso ante sus seguidores tras la cumbre del G-20 en Hamburgo, reportó Die Welt. Recordemos que en Alemania vive una gran diáspora turca. Gabriel dijo que ningún líder que no perteneciese a la Unión Europea debería poder dar un discurso en Alemania de cara a las próximas elecciones, especialmente cuando ansían traer "conflictos políticos domésticos... A Alemania." Marcos Suárez Sipmann, del portal Estudios de Política Exterior, se pregunta si las relaciones entre Turquía y Alemania podrían estar tocando un fondo de tensión. "Se suceden las provocaciones y amenazas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La tensión ha marcado el último año y, en especial, los meses recientes. Ya en 2016 Erdogan hablaba de preparar un plan de acción contra Berlín", explica Sipmann. Uno de los focos de esta tensión es la detención en Estambul de un periodista germano-turco acusado de propaganda terrorista. Pero no es el único: también está la disputa en torno a la base militar turca de Incirlik, al sur del país. "Construida en 1955 como base principal de la OTAN con ayuda de Estados Unidos, desde 2014 Incirlik juega un papel fundamental en la lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Después de Turquía, EEUU es con 1.500 militares el país con más soldados estacionados en la base. En segundo lugar está Reino Unido. Alemania tiene a 280 soldados, entre pilotos y personal militar diverso, en tareas de apoyo aéreo. Hay, asimismo, soldados de Holanda, España, Dinamarca… y otros países no miembros de la OTAN como Arabia Saudí y Catar. (...) Incirlik se convirtió en un problema entre Ankara y Berlín en 2016 cuando Turquía negó a miembros del Parlamento alemán visitar la base. La razón fue la resolución en junio de ese año del Bundestag condenando el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano. Turquía se niega a nombrarlo así. Los alemanes insistieron en que no trataban de sentar a nadie en el banquillo, sino de lograr un reconocimiento de culpa para alcanzar la reconciliación. Incluso admitieron su corresponsabilidad en los crímenes", explica Sipmann. El Gobierno de Merkel se distanció de la resoluicón y los turcos volvieron a permitirles el acceso, pero poco tiempo después lo volvió a negar alegando que Alemania había concedido asilo a soldados turcos acusados de participar en el intento golpista de 2016 contra Erdogan.



Erdogan, Putin, Xi Jinping

El cara a cara entre Erdogan y Trump tampoco será fácil -tampoco se sabe en este caso de una reunión bilateral aunque ambos estarán presentes en el evento-. Las tensiones entre Turquía y Estados Unidos se centran principalmente en el tema kurdo. USA apoya milicias kurdas en Siria denominadas YPG (Unidades de Protección Popular, según sus siglas en kurdo) y Turquías las quiere aplastar. El G-20 podría ser además la primera vez que se encuentren Trump y Putin. De hecho, el ministro de Exteriores ruso lo dio por hecho. "Partimos de la base de que el encuentro tendrá lugar, ya que los dos presidentes coincidirán en la misma ciudad, en el mismo edificio y en la misma sala", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su colega alemán, Sigmar Gabriel. "Putin y Trump estarán en Hamburgo en el mismo evento, por lo que podrán hablar de una u otra forma. En lo que se refiera a una reunión (bilateral) en toda regla, lamentablemente por ahora no hay nada acordado al respecto", aclaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Mientras tanto, en USA se llevan a cabo investigaciones en el Senado para saber si miembros de la campaña de Trump conspiraron con Rusia para manipular las elecciones de 2016. El Presidente lo considera todo una gran "noticia falsa", y una cámara oculta reciente a un productor de la CNN le dio la razón (algo que fue festejado por el medio financiado por el Estado ruso, Russia Today). USA y Moscú apoyan además a bandos distintos en la guerra en Siria: Putin está detrás de su gran aliado, Bashar al-Assad, régimen también apoyado por los iraníes, mientras que USA está detrás de los rebeldes. Ambos combaten al Estado Islámico, el auto-proclamado califato que está siendo reducido territorialmente. Pero por cada metro cuadrado que retrocede el Estado Islámico, nuevas preguntas surgen sobre el futuro de Siria -especialmente, la pregunta: ¿quién estará a cargo de su diseño?-. Por otro lado, las disidencias entre Putin y Europa toda son harto conocidas: los europeos condenan sus avances territoriales y le advierten contra repetir sus acciones en los países bálticos. Recientemente el Presidente francés condenó en conferencia de prensa -con Putin a su lado-, los cíber-intentos rusos de interferir en las elecciones. Ante acusaciones similares que referían a USA, Putin había dicho que los hackers son como "artistas" que se despiertan por la mañana y eligen cuál será su próximo objetivo. Por lo tanto, es de imaginar que los encuentros entre Putin y los líderes europeos tampoco sean de lo más gratos. También estará presente el Presidente chino, Xi Jinping. En este caso sí está confirmado uno de sus encuentros bilaterales al menos: será con Donald Trump. Otro acuerdo confirmado es que mantendrán Erdogan y el príncipe saudita, Mohamed bin Salman. Es probable que la crisis en Qatar sea uno de los temas principales.