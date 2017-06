Natacha Jaitt, ¿nueva productora de Showmatch?

Este jueves 29/6 por la noche, Diego Latorre será parte del circo mediático del que también participa su mujer, Yanina Latorre. Después del escándalo por su relación con Natacha Jaitt, el ex futbolista, en un intento por reconquistar a su mujer, fue a Showmatch junto a sus hijos. Jaitt eligió, una vez más, su cuenta de Twitter para disparar y su respuesta no se hizo esperar. Gran promoción para Marcelo Tinelli, gracias a la desgracia ajena.

El papelón televisivo del año verán mañana en SM. c/sus hijos presentes q mentía proteger? Vergüenza ajena. Les dije AMA la más q cog*r. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de junio de 2017

Jajajajajaja me vuelvo loca jajajajaja brotes para todos! https://t.co/RCAiZxXCXa — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de junio de 2017

Ah y el llanto es porque casi no duerme por creerse LO MÁS FAMOSA. #NoSeDejenEmbaucar — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de junio de 2017

El programa que se emitirá hoy al aire fue grabado, por lo que se pudieron conocer sólo algunos detalles de lo que se vivió en el piso. 'Este es el show' contó, ayer miércoles 28/6 por la tarde, que Latorre habló con Tinelli frente a las cámaras y respondió algunas preguntas.

“Vine a apoyarla, a estar con ella y mis hijos. Yanina la está remando. Yo la quiero felicitar por el temple y la postura. Ella se llevó la peor parte”, le dijo Latorre a Tinelli, según publicó Ciudad.com. Yanina defendió a su familia y explicó: “Somos una familia. Tenemos un proyecto de familia. Eso somos. Y esto no se rompe de un día al otro. Somos una familia con cosas buenas y malas".

Además, cuando salió del programa tuvo que enfrentarse con la prensa que no lo iba a dejar ir. "Estoy bien, fui a acompañar a Yanina, estoy tranquilo", dijo. Cuando le preguntaron sobre cómo estaba la relación con su mujer explicó: "Es un tema personal, de la puerta para adentro, no me gusta hablar de eso. Nunca lo hice y menos ahora, la rendición de cuentas y los conflictos se solucionan de la puerta para adentro".

"Fui a hacerle el aguante, a darle contención. Sentí de ir a apoyarla, porque sé lo que implica ir a bailar con un conflicto encima. Para el núcleo familiar fue un momento importante", agregó. Yanina, por su parte, aclaró por Twitter:

No me pidio perdon en ningun programa. DEJEN DE INVENTAR https://t.co/XpiT6kN8dF — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de junio de 2017

Justamente por eso, preferis q los esconda? Siempre me fueron a ver y van a seguir yendo https://t.co/CsadlAbjVZ — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de junio de 2017

Nosotros no ventilamos ninguna intimidad. NINGUNA https://t.co/Ce1XLR9sqz — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de junio de 2017

"Diego fue a verme con los chicos como fue en el anterior Bailando. No pidió disculpas públicas. No tiene que pedirme disculpas públicamente. El viernes pasado cuando vio el programa se emocionó mucho y dijo ´no podría haber hecho lo que vos hacés´", contó Yanina Latorre a PrimiciasYa.com.

"Estoy pasando un mal momento y me parece buenísimo que mi familia me acompañe. Pero no fue un descargo. Igual estaba nerviosa. No me acuerdo lo que dijo. Pero sí habló con Marcelo y el jurado. Se habló pero no fue morboso. Cada familia es un mundo y lo soluciona como puede, los de afuera son de palo", agregó.