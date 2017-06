"Está probado que Boudou falsificó" los papeles: Piden 3 años de prisión

"Se encuentra acreditada totalmente la participación y responsabilidad de Agustina Seguín y Amado Boudou en calidad de cómplices primarios en toda de esta maniobra", dijo la fiscal Stella Maris Scandura en el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1, en el marco del juicio que se le inició al ex vicepresidente y su ex novia por el delito de falsificación de documento público agravado.



Luego, esta tarde, la fiscal pidió 3 años de prisión en suspenso para Boudou y Seguín, la pena menor para este tipo de delito (que llega a 8 años de cárcel).

En tanto, Scandura pidió también tres años de prisión en suspenso para el gestor Andrés Soto y tres años para la titular del Registro Automotor 2 Graciela Taboada de Piñeiro.

Boudou, Seguín y los demás acusados estuvieron en los tribunales para escuchar el alegato y deberán estar de ahora en más hasta el final del juicio, cuyo veredicto se prevé para el 1 de agosto.



El ex vicepresidente llegó a los tribunales de Comodoro Py pasadas las 10, para escuchar el alegato y pedido de condena de la fiscal Stella Maris Scandura, en el juicio por falsificar papeles de un auto. En el proceso, que se sigue en el Tribunal Oral Federal 1, el ex vicepresidente de Cristina Fernández está acusado de "falsedad ideológica" de documentos públicos por presuntas irregularidades en la transferencia de un vehículo.



La fiscal Stella Scandura aseguró que está “probado y acreditado” que Boudou falsificó documentación a la hora de inscribir en el registro un vehículo marcad Honda CRX del Sol que compró en 1993.



Ante el Tribunal Oral Federal 1 la fiscalía en el comienzo de su alegato, en el que estuvo presente el ex funcionario, dijo además que Boudou “acomodó” su última declaración a su conveniencia pero que quedaron al descubierto “las contradicciones” de su versión de los hechos.





En su alegato, la fiscal repasó en detalle la documentación del auto Honda y sostuvo que Boudou no posee ninguna constancia de la compra del vehículo en la concesionaria de Mar del Plata "Atlántida automotores" y que sólo posee una funda plástica con el nombre del lugar.



Agregó que el auto fue comprado en 1992 y que recién seis años después se iniciaron los trámites. "¿Cómo circulaba con el auto sin documento? Aparentaba ser el dueño del vehículo. Al dueño original le seguían llegando multas, rentas, reclamo de patentes", sostuvo Scandura, quien agregó que Boudou tuvo contradicciones en sus declaraciones, a las que calificó de "un burdo intento defensista".



También hizo mención a los tres domicilios falsos que Boudou asentó en sus documentos de identidad de otros papeles: Costanera 3365 –el médano en San Bernardo-, Zado 3231 –donde nunca vivió– y Berón de Astrada 2708, que no existe.



El juicio se realiza en relación a la adulteración de los documentos de un Honda CRX Del Sol modelo '92, que Boudou compró cuando vivía en Mar del Plata y todavía no estaba en la función pública. Para la fiscalía, el ex funcionario K "truchó" los papeles del auto que diez años después transfirió a su nombre, con firmas falsas y domicilios inexistentes, para perjudicar a su ex esposa Daniela Andriuolo en una división de bienes.



El juicio oral empezó el 7 de mayo e involucra tanto a Boudou como su ex pareja Agustina Seguin, y también a María Graciela Taboada de Piñero, Andrés Alberto Soto y Rodolfo Basimiani.



Cabe recordar que en el primer tramo del proceso el ex vicepresidente negó que tanto él como su ex novia hubieran "insertado datos falsos" o "participado en la falsificación de documentos públicos".



"Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público", había declarado Boudou en indagatoria. Además había dicho que compró el coche en cuestión en 1993 en Mar del Plata y que en 2001 le entregó "todos los papeles" al gestor Ricardo Gómez Coll "para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor", pero en 2002 murió y hubo una continuidad del trámite por parte de Soto".



Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex vicepresidente y que podría derivar en la primera condena en su contra. Además deberá enfrentar un juicio oral en la causa de la ex-Ciccone Calcográfica, en la que se lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Boudou está procesado en cinco causas por supuestos delitos de corrupción.