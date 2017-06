Randazzo debutó con un escrache (Videos)

El ex ministro Florencio Randazzo dio este jueves (29/06) el puntapié inicial a su campaña con una conferencia de prensa en el hotel porteño NH City, donde dio sus primeras definiciones políticas tras confirmarse su precandidatura a senador nacional.



Pero allí, además, sufrió el primer escrache en la campaña: un grupo de personas se manifestó fuera del hotel, gritando consignas como "Randazzo traidor" o "Sos amigo de Macri".



Este grupo de personas además mostraba cartales improvisados en cartulinas en las que se leía "Randazzo: pedías internas y no las querés dar. Cagón".



Según publica Clarín, desde Cumplir vincularon el escrache a "la gente de Mario Ishii", el intendente de José C. Paz, quien había anunciado que competiría mano a mano con Randazzo desde la lista "Lealtad y Dignidad", pero luego sólo intentó anotar una lista aliada.



"Va a haber quilombo, va a haber quilombo, si lo tiran a Mario al fondo", repetían en los cánticos, dejando en claro que estaba allí para 'bancar' a Ishii.

# Burlando: "Randazzo no cumple con su palabra"

El precandidato a diputados del PJ, Fernando Burlando, presentó hoy un recurso de apelación frente a la Cámara Electoral para que habiliten la lista que lidera el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, "Lealtad y Dignidad", a participar de las PASO y apuntó contra Randazzo y dijo que "no cumple con su palabra", además de acusarlo de "proscribir" su partido para "quedarse con el PJ".



El abogado mediático remarcó que el ex funcionario "siempre reclamó que quería internas y hasta ahora sólo puso trabas formales para que ningún candidato compita con él" y consideró que "no cumple con su palabra, nos proscribe porque quiere quedarse con el PJ y disponer de la plata que le corresponde a todo el partido para la campaña".



La lista "Lealtad y Dignidad" hizo una presentación ante la Cámara Electoral para que le habiliten sus boletas y puedan participar de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

Cabe recordar que por el momento, la lista "Cumplir" es la única que quedó en competencia para el 13 de agosto, luego de que la junta electoral partidaria diera de baja las que habían presentado los dirigentes José Ottavis y Mario Ishii, aunque la última palabra la tendrá la Justicia.