10 años del hijo más exitoso de Steve Jobs

Todo comienza en el año 2004, cuando en Apple empiezan a darse cuenta que el éxito del iPod tenía los días contados porque llegaban al mercado más y mejores smartphones que conseguían convencer al público ofreciendo teléfono y reproductor de música en un solo equipo. Steve Jobs vio que los importantísimos ingresos que conseguían con el iPod y la por entonces flamante tienda online iTunes podría reducirse así que puso en marcha un proyecto estratégico para Apple.

Jobs buscó a Motorola, que había arrasado con el RAZR, y Cingular (hoy AT&T) como operador móvil. El software del futuro equipo sería de Apple. En septiembre de 2005, Apple presentó, en una keynote, el Motorola ROKR. Motorola supo desde el inicio que el ROKR no tendría el éxito del RAZR: no podía guardar más de 1.000 canciones, y no podía comprar canciones directamente de iTunes.

Jobs asumió el fracaso pero ese mismo año, entró en negociaciones con Cingular para dejar a un lado a Motorola y crear un teléfono que revolucionara la telefonía. Cingular decidió apoyarlo.

La historia del iPhone en menos de 3 minutos



Jobs le reveló a Cingular los avances que el grupo de ingenieros de Apple había logrado. Desde 2002, Apple imaginaba un teléfono, pero hasta finales de 2005 no parecía realizable. Habían llegado al mercado microprocesadores más rápidos, y el foco consistía en desarrollar un sistema operativo que llevara parte del 'alma' del computador personal al teléfono. El negocio era sumar teléfono, computadora (iMac) y reproductor (iPod). Además, tenían el secreto: pantalla multitáctil. El proyecto se llamó Purple 2.

Scott Forstall, quien estuvo en Apple a cargo de la división de software durante la época de Jobs, contó la historia del 1er. prototipo de la pantalla táctil: "Comenzó porque Steve odiaba a un tipo en Microsoft" (no era Bill Gates sino uno de sus ejecutivos, marido de una amiga de la esposa de Jobs). Cada vez que Steve tenía aguna interacción con él, volvía molesto".

"Él llegó a presumirle a Jobs su proyecto de nuevas tabletas con lápiz digital. Él llegó el lunes con una serie de insultos y luego dijo algo como: 'Vamos a mostrarles cómo se hace realmente. No necesitamos usar un lápiz...", recordó Forstall.

Historia del iPhone



El 1er. prototipo fue una tablet (iPad) y se les encargó a los ingenieros que crearan una versión de menor tamaño.

Hasta diciembre de 2006, Apple negociaba con Cingular (que le cedería un tanto por ciento de los ingresos de los clientes que usaran el iPhone, y el control del teléfono, sin personalización).

Y los ingenieros de Apple iban a contrarreloj. Incluso se retrasó la salida del sistema operativo para enfocar los recursos en el teléfono, algo que no sería perdonable por sus seguidores si algo salía mal. A mitad de diciembre de 2006, Steve Jobs presentó el iPhone a Cingular.

Steve Jobs presenta el iPhone en enero de 2007



Jobs anunció el iPhone en la Macworld Conference & Expo el 09/01/2007. El 29/06/2007 se puso a la venta en USA, con un precio alto (US$ 600) que poco después fue rebajado a US$ 400.

El iPhone fue definido por Jobs como “un iPod con pantalla panorámica táctil, un revolucionario teléfono y un rompedor dispositivo de conexión a internet”. Con su pantalla de 3,5 pulgadas táctil y un solo botón (‘home’) en la pantalla, el dispositivo rompía con lo conocido.

La revista Time lo consideró el "Invento del Año".

iPhone puso a trabajar a sus competidores: casi nadie pudo seguirle el ritmo. Menos Nokia, Motorola y Blackberry.

Jobs había logrado su objetivo: un equilibrio entre diseño sencillo, cómodo y sofisticado en un entorno hi-tech.

El marketing de Apple logró la constante expectativa y ansiedad del público iPhone, lo que asegura la continuidad de las ventas. Podría afirmarse que es algo equivalente a la saga cinematografica (The Fast and the Furious) Rápido y Furioso.

13 meses duró el 1er. iPhone -de junio 2007 a julio 2008, vendiendo 6,1 millones de unidades- y apareció el iPhone 3G. Apple cambió en ese período: desde entonces, el 63% de las ventas de la empresa provienen del iPhone: más de 1.000 millones de equipos, superando los US$ 800.000 millones.

La saga es la siguiente:

iPhone (2007)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3GS (2009)

iPhone 4 (2010)

iPhone 4S (2011)

iPhone 5 (2012)

iPhone 5C y 5S (2013)

iPhone 6 y 6 Plus (2014)

iPhone 6s y 6s Plus (2015)

iPhone 7, 7 Plus y iPhone SE (2016)

Apple ya no se concentra tanto en el diseño: mantiene el formato, aunque modificó el botón de inicio y amplió el tamaño de la pantalla. Pero en el interior pasó de un almacenamiento de 4 GB, 8 GB y 16 GB, a 256 GB.

iPhone 6 fue un récord: en su 1er. fin de semana a la venta, consiguió vender 10 millones de equipos, el doble de la generación anterior.

El iPhone 7, lanzado en septiembre 2016, acumuló hasta las fiestas de diciembre, 78.3 millones de unidades.