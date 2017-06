"El nivel de angustia de nuestros jubilados es terrible"

Sandra Mayol, empleada y delegada de ANSES en Mar del Plata, la dependencia donde esta mañana se suicidó un jubilado de 91 años, aseguró que “fue un hecho muy triste y lamentable”.



En diálogo con Radio Con Vos, Mayol relató que Rodolfo Estivill “subió y bajó las escaleras y pide que escuchemos lo que quería decir. Algunos de nosotros creíamos que era un reclamo y él dijo que no podía más con esta situación”, relató.



En este sentido, explicó: “Los compañeros se empezaron a sentir mal porque no sabíamos si apuntaba a alguno de ellos y empezamos a gritar que no lo hiciera”. “Él fue a hacer un trámite pero no hizo ninguno. Subió y bajó. Sabía dónde estaba”, sostuvo, y agregó que el hombre “estaba con un nivel de angustia importante”.



“Es un mensaje para el organismo (ANSES): el nivel de angustia que vemos de nuestros jubilados es terrible. Cada vez vemos más indiferencia de nuestra sociedad ante el dolor de los abuelos. Los trabajadores estamos trabajando con un nivel de presión muy grande. Nos sentimos angustiados cuando viene algún abuelo pero por favor no suspendan el beneficio porque si no me mato”, aseguó Mayol.



La empleada señaló, además, que “la gente viene muy angustiada. Viene mal porque pierde su trabajo. La gente que está trabajando con ese nivel de angustia y a veces no le podés dar una solución y te vas recargado a tu casa”.

A raíz del traumático episodio, el gremio de trabajadores de la ANSES declaró un paro nacional de 24 para este viernes. El sindicato denunció que el Gobierno lleva adelante "plan de exterminio de nuestros viejos". Leonardo Fabré, secretario general de esa organización, dijo que Mauricio Macri era "el responsable" de la muerte del hombre 91 "por sus políticas".

En tanto, el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso, lamentó "el uso político de una situación tan personal y dolorosa".