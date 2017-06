Suicidio en Anses: ¿Hubo utilización política?

El suicidio de un jubilado en las dependencias de ANSES en Mar del Plata generó muchas reacciones. La indignación de un sector político sobre el hecho llevó a culpar al actual gobierno, por las políticas poco beneficiosas para este sector.

Pero también estuvieron los que pidieron que el hecho no sea usado políticamente, sobre todo en este contexto de campaña, tal como lo hizo el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.

Esta situación nos afecta a todos. Lamentamos el uso político de una situación tan personal y dolorosa — Emilio Basavilbaso (@ebasavilbaso) 29 de junio de 2017

Pero el hecho tuvo gran repercusión e incluso el Frente para la Victoria emitió un comunicado. "Nos parece lamentable y de un cinismo difícilmente igualable la respuesta de Basavilvaso.

Por supuesto que hay una cuestión política involucrada: el jubilado se suicidó en una dependencia estatal, la que él dirige, harto del manoseo al que lo sometían a sus 91 años. Es un hecho doloroso, pero no impensable cuando al país lo dirige una persona que no sabe ni cuánto se paga la jubilación mínima. No es un uso político: es la política neoliberal", expresó el bloque kirchnerista.

Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Buenos Aires durante el kirchnerismo, publicó en su cuenta de Twitter la imagen del jubilado muerto. "Ajuste, represión y sufrimiento. El 2001 ya llegó", escribió.

Ajuste, represión y sufrimiento. El 2001 ya llegó. pic.twitter.com/sTPtsJPdX9 — Gabriel Mariotto (@gabmariotto) 29 de junio de 2017

Hablaron en el mismo sentido otros referentes kirchneristas como la diputada nacional Mayra Mendoza (FPV) y el candidato a senador por Unión Ciudadana, Jorge Taiana.

La diputada del massismo, Mirta Tundis (FR), especializada en temas previsionales, expresó sus condolencias y dijo: "Es inadmisible la situación que están viviendo nuestros jubilados hoy".

Mis mas profundas condolencias a la familia de Rodolfo Estivill. Es inadmisible la situación que están viviendo nuestros #jubilados hoy. — Mirta Tundis (@mirtatundis) 29 de junio de 2017

La palabra de la Fiscal

La fiscal que intervino en la causa por el suicidio del jubilado en una sede de la Anses, Andrea Gómez, explicó que Rodolfo Estivill no sufría una depresión por cobrar una baja jubilación sino por la soledad que sentía en su casa de Mar del Plata. Nunca pudo superar la muerte de su mujer. Tampoco la de un amigo. Además, la fiscal también dijo: "Era un médico cirujano retirado, recibía una buena jubilación y vivía en una linda zona de Mar del Plata".

Por eso, insistió: "No tenía apremios económicos". Estivill fue acompañado por sus dos sobrinas, Valeria Cabral y Nora Leydet, hasta la sede de la Anses para tramitar el cambio de boca de pago de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires, donde tenía pensado mudarse para estar cerca de ellas. Pero la depresión que sufría le hizo tomar la peor de las decisiones: se disparó con su arma calibre 38.

Sin dudas, el trágico hecho y determinación del jubilado nos llevan a pensar e interpelar como sociedad en la “contención” y destrato que sufren los adultos mayores en la sociedad, que muchas veces no llega a escuchar el pedido de ayuda que, muchas veces no escuchamos.